Jules Prazantès, Bel Arbre, si tu ne t’étais pas penché

L’arbre de tous les mystères

Le châ­teau du pre­mier roman de Jules Pra­zan­tès n’a rien à voir avec celui de Kafka, pas plus qu’avec celui de la mère de Pagnol. Certes, comme ces deux auteurs, l’auteur sait lorsqu’il le faut uti­li­ser l’humour non sans par­ci­mo­nie et pas seule­ment pour bien se faire voir, “au cas où nous man­que­rions d’admirations” (écrit le locu­teur) car il a bien mieux à faire.

D’autant que ce châ­teau non seule­ment fut brûlé mais “n’était pas ce monde”.

Il n’aura exis­ter que là où la fic­tion fonce vers le fan­tas­tique et même si l’arbre aura eu rai­son de lui. C’est comme si le pre­mier deve­nait la mai­son de l’être en but­tant autant sur la célé­bra­tion des fata­li­tés que des mer­veilles.

A par­tir de là existent bien des che­vau­chées dans l’imaginaire débridé.

L’auteur se fait autant pri­me­sau­tier que sérieux dans cette fic­tion, moins de che­va­le­rie que de mots. Ceux-ci rap­pellent que Pra­zan­tès fut et demeure poète ins­piré. Des lèvres et de l’arbre et à leur ombre jaillit ainsi une béné­dic­tion. Celle de la nature.

Elle garde tou­jours le droit de cité, entre saxi­frage et la chê­naie “où les druides par­laient avec le gui”.

Dans ce texte à goût de conte où le lyrisme pointe son museau mais juste ce qu’il faut, l’arbre devient le col­lec­teur de tous les mys­tères de la végé­ta­tion, des oiseaux et des êtres humains qui l’entourent. Il reste ainsi le maître des lieux et du monde voire des rêves.

Nul cas­tel peut en venir à bout car seul l’arbre per­dure là où les pierres de souche finissent au mieux en petits pré­textes aux jeux pour enfants, sages ou non.

jean-paul gavard-perret

Jules Pra­zan­tès, Bel Arbre, si tu ne t’étais pas pen­ché, Librairie-Galerie Racine, Paris, 2023, 120 p. — 15,00 €.