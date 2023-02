Frédéric Paulin, La nuit tombée sur nos âmes

Quand le refus de l’ordre mondial…

Frédé­ric Pau­lin ins­talle son intrigue dans le cadre du G8 se dérou­lant à Gênes en Ita­lie. Les actions des Alter­mon­dia­listes se heurtent à des forces de l’ordre déter­mi­nées, comme cela a déjà été le cas à Göte­borg où un jeune mili­tant avait trouvé la mort. Cette mort, cepen­dant, ne modère pas l’ardeur des contes­ta­taires. Ils comptent bien pro­fi­ter de cette nou­velle occa­sion pour faire entendre leurs revendications.

Ce drame est porté par des per­son­nages repré­sen­tant les prin­ci­paux groupes impli­qués direc­te­ment ou indi­rec­te­ment.

En pre­mière ligne, Wag, sur­nom de Chré­tien Wagen­stein, et Natha­lie Deroin, qui est deve­nue sa com­pagne après qu’il l’a sau­vée des poli­ciers qui s’apprêtaient à la tabas­ser à Göte­borg. Pour évi­ter une condam­na­tion, il y a quelques mois, il a dû accep­ter d’être l’indic d’un couple de lieu­te­nants de la DST, Méla­nie Mar­ti­nez et Gis­lain Caza­lon. Ceux-ci font équipe pour sur­veiller les indi­vi­dus, les groupes et les orga­ni­sa­tions éti­que­tées à l’extrême gauche. C’est à ce titre qu’ils sont convo­qués par Laurent Lamar. Fidèle de Chi­rac, il est au sein du staff communication-opinion de l’Elysée. Il doit trou­ver des “petites phrases” en cas d’affrontements vio­lents à Gènes. Il suit le Pré­sident au G8 et, outre­pas­sant ses fonc­tions, il se trouve piégé par Franco de Carli qui milite pour réins­tal­ler le fas­cisme. Pour l’heure, celui-ci doit coor­don­ner le plan de sécu­rité de la ville.

Géno­véfa Gic­quel, jour­na­liste au JDD, rêve de grands repor­tages. Elle réus­sit à rem­pla­cer celle qui devait cou­vrir l’événement. Sur place, elle ren­contre Erwan Cor­beil, pho­to­graphe. Quand au caporal-chef Dario Cal­vini, il est prêt à en découdre.

Et, dans le guê­pier qu’est devenu Gênes, autour du carré ultra pro­tégé où dis­cutent les chefs d’État et leurs conseillers, la vio­lence règne en maî­tresse, tou­chant tout le monde…

L’Alter­mon­dia­lisme, le black bloc sont des mou­ve­ments qui couvent nombre de cou­rants dif­fé­rents. Ce ne sont pas des blocs au mot d’ordre unique mais la réunion plus ou moins struc­tu­rée de mou­vances, de cha­pelles, qui jouent leur propre jeu quand elles ne se concur­rencent pas, voire ne se com­battent pas.

Avec cette intrigue, Fré­dé­ric Pau­lin détaille ce que sont ces mou­ve­ments, leurs com­po­si­tions, leurs fonc­tion­ne­ments. Il décrit les dis­sen­sions, la méfiance, la défiance des uns envers les autres. Avec sa gale­rie étof­fée de pro­ta­go­nistes, il offre des points de vue étayés sur les évé­ne­ments, sur la façon dont cha­cun agit en fonc­tion de ses objec­tifs, en rap­port avec sa vision de l’instant, du monde. Il raconte l’univers poli­tique, les ambi­tions, les mal­ver­sa­tions que s’autorise ce micro­cosme de conseillers qui gra­vitent dans les hautes sphères. Le por­trait de Ber­lus­coni vaut son pesant d’or.

Dans ce décor dan­tesque, du lundi 16 au dimanche 22 juillet 2001, Fré­dé­ric Pau­lin ins­talle une intrigue adroi­te­ment orches­trée, mêlant avec habi­lité évé­ne­ments authen­tiques et élé­ments de fic­tion. Dans un glos­saire, il réca­pi­tule les dif­fé­rents mou­ve­ments cités, les per­son­nages ayant existé.

Dans sa conclu­sion, il liste des bles­sures subies, des tor­tures endu­rées par des contestataires.

Ce livre qui oscille entre roman poli­cier et repor­tage se lit avec avi­dité tant les évé­ne­ments génèrent une ten­sion avec des per­son­nages super­be­ment construits et mis en scène.

serge per­raud

Fré­dé­ric Pau­lin, La nuit tom­bée sur nos âmes, Folio Poli­cier n° 981, février 2023, 320 p. – 9,20 €.