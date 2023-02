Léa De Matteo, La Fiancée Muette (exposition)

D’hier au lendemain

Léa De Mat­teo arti­cule son tra­vail autour du per­son­nage cen­tral et mythique de Joan Craw­ford. Pour la jeune pho­to­graphe, il y eut comme point de départ l’image fas­ci­nante d’une femme vis­sée à sa chaise rou­lante contem­plant dans le télé­vi­seur le visage de l’actrice qu’elle avait été.

Par-delà le rôle, par-delà l’actrice, ce fut la femme qui se révéla à tra­vers l’image pre­mière dou­lou­reuse de l’icône déchue.

Dès lors, “l’enquête” a com­mencé pour savoir ce qui était arrivé à Baby Jane. Son coup de poker sonna le glas de sa car­rière.

Et en pri­vi­lé­giant la pho­to­gra­phie argen­tique, mais usant aussi de tech­niques variées telles que la vidéo ou la fabri­ca­tion addi­tive, Léa di Mat­teo déploie des ques­tion­ne­ments sur l’héritage hol­ly­woo­dien, les fan­tômes ciné­ma­to­gra­phiques au sein d’une “ren­contre” para­doxale puisque posthume.

La jeune créa­trice se voue à un culte de cette actrice excep­tion­nelle au-delà de ses atours, ses arti­fices et qui nagea à contre-courant dans une époque qui vou­lait n’accepter qu’une femme-objet condam­née à être la marion­nette des hommes. Cette enquête filée laisse appa­raître la déesse pour en rete­nir les moments de grâce et entre­te­nir sa mémoire au sein d’une inti­mité nou­velle où l’actrice prend une figure kaléi­do­sco­pique.

Joan Craw­ford elle-même semble gui­der la créa­trice là où sont éli­mi­nés la dis­tance, la mort et tous obs­tacles infranchissables.

jean-paul gavard-perret

Léa De Mat­teo, La Fian­cée Muette, Gale­rie du Len­de­main, Paris, du 11 février au 25 mars 2023.