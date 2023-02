Barbara Polla, Couples (exposition)

Les amours

Barbara Polla ouvre une nou­velle fois le champ de l’amour en mon­trant les œuvres d’artistes vivant en couples — hommes et femmes mariés dans leur qua­ran­taine. Ils par­tagent leur vie créa­tive mais leur créa­tion est indi­vi­duelle. Cha­cune et cha­cun ont choisi les oeuvres de l’autre et d’écrire à leur sujet en deve­nant son curateur.

C’est donc se deman­der pour cha­cun d’évoquer sa moi­tié d’orange par ce qu’elle crée et la subli­mer sous le philtre de l’amour. Existent dans les textes bien des caresses pour magni­fier les créa­tions et dire l’effet qu’elles pro­posent en fruits de la pas­sion et en deve­nant tex­tures des tex­tures et maté­riaux.

Dans ces inti­mi­tés se créent donc d’intimes “ite” en trois uni­tés séquentielles.

Il y a là bien plus que des par­ties fines où le bouc et la bou­gresse, au besoin assis à la place non du maure mais de son alter ego, “bou­quine” à oeuvre ouverte et livre le fond de sa pen­sée par­fois mutine, par­fois qui flirte avec l’effroi là où de telles oeuvres lutinent des abîmes du maté­ria­lisme ambiant.

jean-paul gavard-perret

Bar­bara Polla, Couples (Atsoupé, Auré­lien Bam­ba­gioni, Nico­las Del­prat, Alexandre d’Huy, Rachel Labas­tie, Laure Tixier), Ana­lix Fore­ver, Genève, du 164 février au 12 avril 2023.