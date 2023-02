William Cliff, Des destins

Subli­ma­tion poétique

Si dans un roman tout “héros” doit beau­coup à la vie de son auteur mais néan­moins reste son approxi­ma­tion, dans la poé­sie le “je” peut s’imposer s’il est dépassé de par­tout par l’imaginaire de l’écriture.

William Cillf n’a donc pas besoin de trans­va­ser sa vie en fic­tion et, l’âge venant, l’écriture crée chez lui un para­doxal “tré-pas” pour quelque chose d’intéressant se dise. Car la poé­sie — du moins celle de l’auteur belge — traite de la vie et de ses épi­sodes. Mais la construc­tion du cor­pus se fonde sur les vides que le bio­gra­phique laisse habi­tuel­le­ment.

Il devient ici pré­hen­sible de ce qui remonte — temps venu — hors limites pour ten­ter de tou­cher de l’inconscient qui se cache der­rière, en fai­sant résis­tance et qu’il faut ten­ter de sai­sir et de par­cou­rir pour en sor­tir les cadavres du pla­card et les remugles existentiels.

C’est ce que Cliff réus­sit ici, “sur­tout que la faim a cessé de lui nuire / dans ce pays nou­veau où il peut se nour­rir”. Et ce, par la poé­sie — à la ver­si­fi­ca­tion humo­ris­ti­que­ment et faus­se­ment désuète là où l’alexandrin se tord de dou­leur ou de rire — appel au désir — mais pas que - et laisse par­fois espé­rer une époque neuve non seule­ment pour l’auteur mais le monde.

Certes, l’un et l’autre ne sont pas à l’abri des décon­ve­nues, non seule­ment d’amants ver­sa­tiles. Cliff le rap­pelle, ce qui ne l’empêche pas et plus que jamais d’ “agran­dir son poème sans cesse”. Ce livre le prouve et per­met des voyages qui per­mirent à l’habitant de Gem­bloux de par­cou­rir la terre.

Et qu’importe les géants qui le firent tré­bu­cher voire écra­ser comme une “bes­tiole”. Il a su néan­moins se cacher dans des abîmes en atten­dant une aide compatissante.

Nous avan­çons ainsi dans la vie et cette oeuvre des des­tins et de celui qui reste un per­dant magni­fique, capable de faire tou­jours contre mau­vaise for­tune bon coeur. Les per­son­nages qui ont accom­pa­gné le poète sont là et bien là, ils revivent dans ce qui devient la belle épo­pée d’une vie dans ses échap­pées.

C’est magnifique.

jean-paul gavard-perret

William Cliff, Des des­tins, La Table ronde, Paris, 2023, 352 p. — 20,00 €.