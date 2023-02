Pierre Vinclair, Idées arrachées. Essais & entretiens

L’homme qui marche

Cette somme per­met de redé­cou­vrir le tra­vail cri­tique de Vin­clair — entre autres sur la poé­sie et ses dra­ma­tur­gies qui touchent tous les spec­tacles et les com­bats -, boxe com­prise.

La poé­sie devient l’art pre­mier car, plus que de se confron­ter à de tels com­bats et expé­riences, elle est elle-même lutte et trans­mu­ta­tion de la parole.

Abor­dant des oeuvres très diverses - du Shi­jing à l’œuvre d’Eugène Savitz­kaya -, l’auteur montre que la prise du vers n’est pas la seule marque de fabrique de la poé­sie. Et plus qu’un pano­rama cri­tique, se déve­loppe une vision océa­nique de la causa poe­tica.

Son but est de mon­trer com­ment des expé­riences diverses se développent.

Toute­fois, l’auteur ne cesse de faire du tri dans ce qui se nomme poé­sie. Il en retient se qui res­sort d’un effort, indis­so­cia­ble­ment pra­tique et théo­rique. Pour lui, l’écriture est empi­rique puisqu’elle tient d’une pra­tique expé­ri­men­tale du lan­gage.

C’est pour­quoi ici les dis­tinc­tions entre prose et poé­sie, pen­sée et poé­sie, théo­rie et pra­tique n’ont plus de prise. La seule digne d’intérêt est celle qui dégage, non sans un cer­tain pla­to­nisme, l’écrivain de “l’écrit-vent” pour lequel la lit­té­ra­ture est un diver­tis­se­ment ou une marchandise.

Chacun dans ce texte pourra se faire les dents voire contes­ter les choix de l’auteur qui pré­fère par exemple à Pierre Guyo­tat Denis Roche — ce qui n’est a priori pas rai­son­nable mais per­met néan­moins d’ouvrir le pan­nel d’auteurs qui, cha­cun à leur manière, ont renou­velé le champ et le chant du sen­sible de per­cées sub­ver­sives loin des caté­go­ries cultu­relles qui prennent un malin plai­sir à modu­ler le réel plu­tôt qu’à le révéler.

jean-paul gavard-perret

Pierre Vin­clair, Idées arra­chées. Essais & entre­tiens, Lur­lure, 2023, 528 p. — 26,00 €.