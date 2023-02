Jean Galard, Conversations avec les choses muettes

Faire par­ler la peinture

La pein­ture, comme la sculp­ture, le des­sin, la pho­to­gra­phie, devrait être dite, comme les autres choses, silen­cieuse. Et Nico­las Pous­sin, de le rap­pe­ler en affir­mant que son métier n’était pas d’écrire mais de peindre, et Jean Galard pré­cise que celui-là se dési­gnait ainsi : “moi qui fais pro­fes­sion de choses muettes”.

Mais les œuvres visuelles se taisent parce que, aussi et peut-être, ce qu’elles pour­raient avoir à dire, elles pré­fèrent le gar­der secret, ou le dévoi­ler à mots couverts.

Ce livre entre­prend une brève explo­ra­tion, “sans doute plus aléa­toire et aven­tu­reuse que métho­dique, des dif­fé­rents motifs pour les­quels les œuvres d’art, d’époques et de pro­ve­nances diverses, appellent aujourd’hui, ou non, un mini­mum de com­men­taire. Preuve qu’il n’est pas inutile de connaître la date d’une œuvre, de son titre, de son époque, le nom de l’auteur et de ses inten­tions, de sa place conve­nue dans l’histoire de l’art.

De plus l’auteur se demande s’il existe des œuvres qui ne requièrent aucune infor­ma­tion préa­lable à leur com­pré­hen­sion, à leur appréciation.

Et si Pous­sin dit qu’il fait pro­fes­sion de choses muettes, il est néces­saire à un essayiste de n’être ni silen­cieux, ni muet. Encore faut-il être, comme Galard, doté de la faculté de la parole quitte “à s’en trou­ver privé par acci­dent ou s’en abs­te­nir momen­ta­né­ment”.

Et ce, pour appro­cher men­ta­le­ment dans une oeuvre du mutisme plu­tôt que du silence.

Il s’agit aussi d’interroger la façon dont la parole écrite peut ten­ter d’entrer, mal­gré tout, en dia­logue avec les œuvres d’art. Car si elles ne répondent pas lorsque nous nous adres­sons à elles, elles ne condamnent en rien à un silence sans issue et sans nom.

jean-paul gavard-perret

Jean Galard, Conver­sa­tions avec les choses muettes, L’Atelier Contem­po­rain, Stras­bourg, 2023, 192 p, — 20,00 €.