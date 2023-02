Complaintes (et plus) pour car­casse humiliées

Existent dans ce récit “hors genre” de superbes envo­lées et des trou­vailles lit­té­raires en cha­cune de ses phrases.

L’énergie s’impose autant pour défaire que par­faire, contra­rier ou satis­faire des logiques aux­quelles s’oppose celle d’un auteur qui refuse de nous lais­ser par­ta­ger des épou­sailles avec nos spectres.

Contre ce qui nous hache menu, Nival offre un invrai­sem­blable sal­mi­gon­dis des plus habiles : non seule­ment cela est réjouis­sant mais nous éjecte de notre tor­peur.

Et c’est là le fac­teur essen­tiel d’un texte réso­lu­ment par­ti­san pour nous éclai­rer sur les dik­tats de dogmes qui ne font que nous rap­pro­cher d’une funeste solu­tion finale.

Ici, l’auteur fait donc le tri, dénoue nos liens dans un superbe magma lyrique pour nous pla­cer sur le qui-vive et nous rap­pe­ler com­ment vivre (mieux).

jean-paul gavard-perret

Eric Nival, ça va de soi, Edi­tions Rhu­barbe, Auxerre, 2023, 310 p. — 22,00 €.