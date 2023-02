Sylvie Durbec, Eté glacé

Renaître

Le poème cherche ici son ori­gine dans le pré­sent. Même si ça et là le passé fait retour chez la lec­trice de Proust et de Robin­son Cru­soë.

Et en dépit d’une cer­taine gla­cia­tion, le monde médi­ter­ra­néen dont elle est issue reste pré­sent avec juste ce qu’il faut de nostalgie.

Celle qui se posa très tôt le ques­tion “De qui suis-je vrai­ment l’enfant ?” et qui bous­cula es cer­ti­tudes, avance tou­te­fois avec une cer­taine assu­rance au sein d’un lieu qui comme les autres fera le propre temps de l’auteure et sa filia­tion

Demeurent les éclats des liens qui forcent un par­cours et le pas­sage de l’écriture d’une auteure qui connut une enfance tout sauf tran­quille. Elle trouve dans le pré­sent, sinon une transe, au moins un tres­sage empreint de modes­tie que le texte fait par­ta­ger en ouvrant une nou­velle demeure pour la lais­ser tra­ver­ser par des paroles diverses et lui insuf­fler tou­jours plus de vie.

Ce livre reste donc le fruit d’une recherche obs­ti­née de quelque chose de natu­rel chez celle qui, jusque là, ne sait écrire et vivre que de manière dis­per­sée.

Existent ici gra­vité et légè­reté. Et une pro­fon­deur tout le temps.

Est-ce encore dû à l’histoire de sa famille secrè­te­ment déchi­rée ou encore à l’histoire de sa ville natale, Mar­seille ? Sans doute. Mais la dis­per­sion reste mal­gré tout un ras­sem­ble­ment contre les divers épar­pille­ments de l’Italo-Suisse d’origine qui demeure atta­chée à une ville.

Son écri­ture reste un moyen d’exister en réchauf­fant et ran­geant le dis­pa­rate d’une his­toire pas­sée comme de celle qui se reconstruit.

jean-paul gavard-perret

Syl­vie Dur­bec, Eté glacé, Edi­tions Lieux Dits, coll. Cahiers du Loup bleu, Stras­bourg, 2022, 44 p.- 7,00 €.