Jeff Burton, Las Vegas

Las Vegas sans parano

Les Édi­tions Louis Vuit­ton conti­nuent d’ajouter des titres à la col­lec­tion “Fashion Eye”. Chaque livre évoque une ville ou un pays, vu à tra­vers les yeux d’un pho­to­graphe.

Avec Vegas, Jeff Bur­ton sou­ligne le carac­tère “glis­sant” de cette ville, insai­sis­sable, mul­tiple et une où se cultivent divers types de folies. Celles des archi­tec­tures, des spec­tacles et des visiteurs.

Le pho­to­graphe amé­ri­cain n’analyse ni le des­sus ni le des­sous du décor mais en retient sa dimen­sion esthé­tique par­ti­cu­lière. Il sai­sit entre autres et aussi les “acteurs” d’un spec­tacle per­ma­nent et divers : “ les beaux et vaillants com­bat­tants, ath­lètes, gym­nastes, dan­seurs, per­for­meurs” mais aussi ceux qui, dans l’ombre, par­ti­cipent à ce show : des archi­tectes hydrau­liques aux per­son­nels des hôtels, chauf­feurs de taxi, etc..

Pour Jeff Bur­ton qui fut d’abord artiste-peintre puis pho­to­graphe por­no­gra­phique, avant de tra­vailler dans la mode, Las Vegas devient un moyen de trou­ver un regard neuf sur les choses à la fois par des plans larges et des détails res­ser­rés.

Bal­lets des jets d’eau, chan­de­liers tirés en rideaux roses, corps méta­mor­pho­sés par spots et néons créent un laby­rinthe optique d’impressions où la cou­leur demeure reine.

jean-paul gavard-perret

Jeff Bur­ton, Las Vegas, Edi­tions Louis Vuit­ton, col­lec­tion « Fashion Eye », 2022, 112 p.