Arnaud Villanova, Le Chemin continue

Des cahiers au chemin

Voilà le livre néces­saire à qui veut com­prendre ce qui s’est passé dans les lettres fran­çaises de la seconde moi­tié du XXème siècle. Lam­brichs y tint une place pré­pon­dé­rante quoique effa­cée.

Il fut prin­ci­pa­le­ment le direc­teur de la revue et de la col­lec­tion “Les Cahiers du Che­min” chez Gal­li­mard. Il y défen­dit une lit­té­ra­ture nou­velle quoique tenue à dis­tance — plus ou moins par­tielle — autant du struc­tu­ra­lisme que du Nou­veau Roman.

Ce livre pro­longe et fina­lise l’ouvrage de Serge Mar­tin de 2013 :“Les Cahiers du Che­min de Georges Lam­brichs” (2013). Il comble des zones lais­sées vacantes et est enri­chi de textes inédits ou mécon­nus de l’auteur.

Et si son nom n’a pas com­plè­te­ment dis­paru, il était temps de redon­ner un lustre à celui qui édita Beckett et Le Clé­zio mais aussi Georges Per­ros, Jacques Réda, Gérard Macé, Pierre Guyo­tat et bien d’autres. A côté de cette acti­vité essen­tielle il ne put lais­ser que peu de temps à son écri­ture. Néan­moins, son petit Mégé­ries est un chef d’oeuvre trop passé inaperçu.

Arnaud Vil­la­nova ouvre ainsi un pan impor­tant de l’histoire lit­té­raire mar­qué par une telle pré­sence dont la puis­sance intrin­sèque resta dis­crète — trop peut-être. Mais il demeure le chef d’orchestre d’un pan majeure du siècle passé.

Un tel livre est remar­quable en tout point et mérite de rejoindre la biblio­thèques des “hon­nêtes hommes”.

jean-paul gavard-perret

Arnaud Vil­la­nova, Le Che­min conti­nue, Gal­li­mard, 2023, 288 p.- 21,50 €.