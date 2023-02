Aurélien Lignereux, L’Empire de la paix. De la Révolution à Napoléon : quand la France réunissait l’Europe

La vraie paix impériale ?

Tradi­tion­nel­le­ment, la paix dite impé­riale est pré­sen­tée comme une paix néga­tive, car fon­dée sur la force et la domi­na­tion, sur la puis­sance du conqué­rant dont la dis­pa­ri­tion ou la chute entraîne celle de son empire. Celle de Napo­léon n’échappe pas à la règle. La rapi­dité du déli­te­ment du Grand Empire confirme la fra­gi­lité des piliers sur lequel il avait été bâti.

De sur­croît, l’hégémonie de la France a, par contre­coup, favo­risé la nais­sance ou la mon­tée des natio­na­lismes qui seront la grande carac­té­ris­tique du XIXème siècle. Sans remettre en cause ces évi­dences, Auré­lien Ligne­reux nous offre une vision beau­coup plus nuan­cée de ce que fut le sys­tème impé­rial français.

Certes, explique-t-il, Napo­léon jette aux orties les jus­ti­fi­ca­tions des fron­tières natu­relles que déjà la Révo­lu­tion avait pié­ti­nées. Il usa des argu­ments his­to­riques sur une Gaule aux limites bien éten­dues, avant de se rac­cro­cher à l’Empire de Char­le­magne pour finir à celui de Rome.

Les impé­ra­tifs de sécu­rité ont en fait davan­tage pesé ainsi que la logique impé­riale à l’œuvre en Europe: “Les réunions, écrit l’auteur, sont une réponse aux agran­dis­se­ments effec­tués par les rivaux ; elle sont une néces­sité vitale dans un monde d’empires.” L’Empereur avait ainsi une vision mon­dia­li­sée des enjeux de puissance.

Mais sur­tout, Auré­lien Ligne­reux décrit, d’une manière pré­cise et fort convain­cante, un pro­ces­sus peu connu, celui d’une fran­ci­sa­tion des popu­la­tions conquises, en tout cas des notables, au sein d’un ensemble fondé sur l’égalité juri­dique et les bou­le­ver­se­ments des anciennes struc­tures nobi­liaires. Des “étran­gers” devinrent ainsi maires ou pré­fets en France.

“Avant d’être des Belges ou des Pié­mon­tais, ces pré­fets sont de par­faits repré­sen­tants de l’État cen­tral et d’un idéal d’ordre, de déve­lop­pe­ment et d’esprit public.” Les défaites ont ainsi brisé une fusion en construc­tion en même temps que s’est délité tout le sys­tème de sécu­rité mis en place avec les Etats satel­lites et alliés.

Tout cela aurait-il pu débou­cher sur une homo­gé­néi­sa­tion impé­riale et faire de la paix du 1er Empire une paix posi­tive ? L’auteur le pense, et ce d’autant plus que les res­tau­ra­tions de 1814 se carac­té­risent, à part en Espagne, par une absence de règle­ments de compte contre les Fran­çais et d’épuration.

A l’inverse, aucun mou­ve­ment de nos­tal­gie ne s’est des­siné en faveur des dépar­te­ments per­dus, même si l’irrésistible mou­ve­ment qui pousse les Fran­çais vers le Rhin et la plaine du Po ne s’arrêtera pas avant longtemps.

fre­de­ric le moal

Auré­lien Ligne­reux, L’Empire de la paix. De la Révo­lu­tion à Napo­léon: quand la France réunis­sait l’Europe, Passés/Composés, jan­vier 2023, 408 p. — 23,00 €.