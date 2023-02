Renaud de Gambs & Françoise de MontJouy, Corps croisés

L’invi­ta­tion au voyage

Corps Croi­sés est le pre­mier livre du pho­to­graphe Renaud de Gambs. Il ras­semble une sélec­tion de ses images éro­tiques accom­pa­gnées des poèmes de Fran­çoise de Mont­Jouy.

Et ce dia­logue homme-femme est impor­tant car il met à l’état d’égalité les deux par­te­naires esthé­tiques dans cet échange qui dépasse le rap­port habi­tuel à la nudité.

Il s’agit de décou­vrir qui est l’autre dans la pos­si­bi­lité de la ren­contre au-delà soit des images, soit des mots. Le corps à corps et l’échange tiennent du regard, du souffle selon un don qui évite toute ten­ta­tion por­no­gra­phique

Tout est ici de l’ordre de l’écharpe et d’une invi­ta­tion au voyage au-delà de la nudité ou du sexe. Il s’agit, de manière ludique, d’une aspi­ra­tion à l’intime et ses secrets.

jean-paul gavard-perret

Renaud de Gambs & Fran­çoise de Mont­Jouy, Corps croi­sés, Edi­tions Chaus­sée 36, jan­vier 2023, 111 p. — 39,00 €.