L’usage du monde (Nicolas Bouvier / Catherine Schaub)

Dire le pouls du voyage

Le spec­tacle com­mence par la pro­jec­tion de des­sins de Thierry Ver­net, le com­pa­gnon de route du nar­ra­teur, lequel retrace son périple des Bal­kans jusqu’en Iran, réa­lisé à par­tir de 1953 et qu’il pro­longe jusqu’en Inde et au Japon. Ce voyage est décrit par quelques cita­tions du livre pro­je­tées en fond de scène.

Après que le pla­teau a été plongé dans le noir, Samuel Labarthe appa­raît, assis, incar­nant Nico­las Bou­vier qui égrène dou­ce­ment les phrases sur un ton réci­ta­tif. Le comé­dien savoure les mots qu’il res­ti­tue avec plai­sir, dans une atti­tude de com­pli­cité avec son audi­toire. Des des­sins, des cartes, des cli­chés de voyage, des extraits musi­caux ou sonores sont là pour rendre un peu de l’atmosphère d’une région, de la teneur du paysage.

Le jeu est juste, mais le pro­pos est nar­ra­tif, sou­vent des­crip­tif. Il est agré­menté de belles images, de des­sins du tra­jet par­couru, d’illustrations variées, mais le spec­tacle demeure sta­tique et mono­li­thique, en dépit de quelques traits empreints d’une poé­sie bien­ve­nue. L’adaptation reste fidèle à l’ouvrage, elle pro­cède de nota­tions justes, qui tentent de dire la pré­gnance de l’éphémère.

La repré­sen­ta­tion témoigne d’une réelle sen­si­bi­lité ; elle pro­cède d’un regard ajusté ; on assiste à une res­ti­tu­tion sobre qui par­vient à nour­rir l’attention, en dépit de nom­breux récits qui appa­raissent anec­do­tiques, comme si l’instantané de pas­sage n’était là que pour prendre et exhi­ber savam­ment mais rapi­de­ment le pouls du voyage.

chris­tophe giolito

L’usage du monde

de Nico­las Bouvier

mise en scène Cathe­rine Schaub

Pho­to­gra­phies : Émi­lie Brouchon

Avec Samuel Labarthe

Adap­ta­tion Anne Roten­berg, Gérald Stehr, Samuel Labarthe ; scé­no­gra­phie Del­phine Brouard ; créa­tion lumières Thierry MORIN ; créa­tion vidéo Mathias Del­fau assisté de Allan Hove ; uni­vers sonore Aldo Gil­bert ; voix de Thierry Ver­net Alexandre Labarthe.

