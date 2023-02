Robert Penn Warren, Au nom des Noirs

Une belle quête et enquête

Ce livre a été écrit par Robert Penn War­ren lorsqu’il cher­chait à se docu­men­ter sur ceux qui ont fait de la Révo­lu­tion noire ce qu’elle est. Ce docu­ment, à ses yeux, est une com­pi­la­tion de témoi­gnages et ne se veut ni un traité his­to­rique, ni une ana­lyse socio­lo­gique, ni une étude anthro­po­lo­gique.

Il a voulu en apprendre le plus pos­sible sur la cause des Noirs dans les années de l’après Seconde Guerre mon­diale aux États-Unis. Il a retrans­crit un cer­tain nombre de conver­sa­tions, les a pla­cées dans le contexte où celles-ci s’inscrivaient et il a ajouté ses com­men­taires pour com­plé­ter les pro­pos, éclai­rer les situa­tions évo­quées et décrites.

Triple lau­réat du Prix Pulit­zer, une fois pour son roman Tous les hommes du roi et deux fois pour son œuvre poé­tique, il se lance en 1964 dans une série d’interviews. Il ren­contre des repré­sen­tants du mou­ve­ment des droits civiques aux USA. S’il aborde des “poin­tures” comme Mar­tin Luther King, James For­man ou Carl T. Rowan, le direc­teur de l’Agence du ren­sei­gne­ment des États-Unis, il recueille nombre de témoi­gnages de mili­tants locaux, lut­tant sur le ter­rain avec de pauvres moyens, comme des étu­diantes, étu­diants, juge…

Enfant du sud des États-Unis, il a vécu dans une société ségré­ga­tion­niste. Il s’interroge et ques­tionne sur le poids d’une édu­ca­tion res­tric­tive et sur l’avenir des rela­tions entre communautés.

Il décrit son tra­vail comme “…ma ten­ta­tive de com­prendre ce que je pou­vais com­prendre. J’ai conservé la forme des conver­sa­tions car je vou­lais que le lec­teur puisse voir, écou­ter et res­sen­tir ce que j’avais vu, écouté, res­senti. ” Cet essai s’organise autour de six par­ties qui toutes abordent un thème dif­fé­rent de la lutte et il retrans­crit tout ou par­tie de trente-six inter­views.

Un ouvrage de réfé­rence sur le thème par la rigueur dont fait preuve l’auteur, expli­ci­tant au mieux les faits, les causes et leurs consé­quences pour les diverses com­mu­nau­tés concernées.

serge per­raud

Robert Penn War­ren, Au nom des Noirs (Who Speaks for the Negro ?), tra­duit de l’anglais (États-Unis) par Valé­rie Le Plou­hi­nec, Le cherche midi, coll. Essais, février 2023, 624 p. – 25,00 €.