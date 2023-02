Cyril Huot, Caro Pasolini (Lettres à une brute)

L’adresse

Cyril Huot a trouvé une forme idéale — celle de la lettre ou de l’adresse pour per­mettre de décou­vrir toutes les arcanes de la vie et l’oeuvre de Paso­lini– et ce, en plus, en tout un habile jeu de “repons”.

L’essayiste y sou­ligne entre autres une conscience de la soli­tude chez un tel créa­teur de génie qui remit en cause bien des don­nées fon­da­men­tales dans sa “movida” à l’italienne.

Se retrouve au long de ce livre celui qui, fra­ter­ni­sant avec les exclus, frac­ture les formes plas­tiques (cinéma) et lit­té­raires pour mar­cher contre les idées reçues. L’auteur nous ramène vers celles et ceux qui accom­pa­gnèrent l’artiste et les lieux où il se sen­tit vivant. Et dans ce dia­logue impli­cite se découvre chez P.P. Paso­lini la sépa­ra­tion de l’être inté­rieur et de l’apparence que le miroir de Huot incarne et creuse.

En effet, pour Paso­lini le réel ne coïn­cide jamais avec la réa­lité de l’image que l’âge aggrave : l’âme peut res­ter pure au fur et à mesure que le corps se cor­rompt. Paso­lini le sait et en souffre.

Très tôt, il traque déjà les signes de la mort (qu’il a connue à tra­vers celle de son frère). Si bien que ce livre hom­mage devient comme le bas-côté de la vie à la fois sombre et enso­leillée. Tout semble ici sur­gir du silence. Celui de la cam­pagne qui pous­sait déjà à une soli­tude mor­telle et omni­pré­sente.

L’espace est donc à la fois ouvert et fermé. L’ensemble est par­fait. Car il s’agit pour Huot de faire face à ce vaste désert et “cette lumière hors de moi” de Paso­lini où, en dépit du réel, l’enfant rêvait encore et que l’homme affir­mait en son “je suis vivant.”

jean-paul gavard-perret

Cyril Huot, Caro Paso­lini (Lettres à une brute), Tin­bad, Paris, 2023, 192 p.- 22,00 €.