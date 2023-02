Rodolphe, Leo & Marchal, Scotland- Épisode 2 (Les missions fantastiques de Kathy Austin)

Sur une terre de légendes

Kathy Aus­tin, agente au MI6, a pris quelques jours de vacances pour se rendre à Kil­wood, en Écosse, prendre pos­ses­sion de la mai­son lais­sée en héri­tage par sa tante, décé­dée depuis peu. Sur place elle est confron­tée à l’incendie inex­pli­cable de la demeure et à des faits, des situa­tions étranges.

Le tome deux s’ouvre avec un homme qui révèle, à deux agents des Ser­vices secrets bri­tan­niques, l’existence d’un énig­ma­tique poly­èdre, trouvé dans un parc à Mos­cou. Il veut, en échange, un nou­veau pas­se­port.

Kathy est au centre médi­cal d’Oban après une chute sévère. Elle explique qu’elle était sur la lande quand un homme au visage très déformé s’est avancé vers elle. Sur­prise, elle a reculé et elle est tom­bée. Alors qu’elle rentre à son auberge dans la voi­ture du Constable, un agri­cul­teur les arrête. Il se plaint au poli­cier qu’on vole les hardes dont il habille ses épou­van­tails.

Quand, au poste de police, elle entend qu’on a retrouvé une femme entiè­re­ment nue sur la plage, elle demande à accom­pa­gner le ser­gent. Emme­née à l’hôpital, cette femme est enle­vée dans la nuit. Quand elle va sur la tombe de sa tante en com­pa­gnie d’un vieil ami de celle-ci, ils remarquent une pierre tom­bale dépla­cée. Des­sous, ils voient le cadavre de l’individu qui a tant effrayé Kathy…

En pla­çant leur intrigue à la fin des années 1940, les scé­na­ristes dis­posent de très nom­breux élé­ments tant poli­tiques que fan­tas­tiques. De plus, en rete­nant l’Écosse, terre de légendes par excel­lence, comme décor pour leur récit, ils s’offrent un bou­le­vard pour mettre en scène une enquête où le sur­na­tu­rel trouve une place de choix.

N’est-ce pas l’ère des sou­coupes volantes et autres petits hommes verts ? C’est encore un peu tôt pour X-Files, mais Rodolphe et Leo recréent une atmo­sphère similaire.

Utili­sant au mieux ces élé­ments, inté­grant l’espionnage qui va défer­ler avec le début de la Guerre froide, ils éla­borent une aven­ture fort intri­gante. La nos­tal­gie n’est pas exclue. Avec l’héroïne, c’est un retour vers un passé quand les voi­tures étaient aussi rares que les télé­phones.

Le récit se déve­loppe dans une atmo­sphère inquié­tante à sou­hait, d’autant que les scé­na­ristes intègrent nombre de révé­la­tions qui n’éclaircissent pas la situation.

Le gra­phisme se par­tage entre Ber­trand Mar­chal pour le des­sin et Sébas­tien Bouët pour la cou­leur. Rete­nant le réa­lisme, le pre­mier donne des planches de fac­ture assez clas­sique, met­tant en scène les pro­ta­go­nistes avec effi­ca­cité, les pla­çant dans des atti­tudes adé­quates aux situa­tions. Les pay­sages sont nom­breux et les landes déso­lées ne manquent pas d’attraits d’autant que les cou­leurs de Sébas­tien Bouët res­ti­tuent l’ambiance de ces High­lands. Il réa­lise de beaux jeux d’une lumière chiche, sou­vent mas­quée par d’énormes masses nuageuses.

Un second tome par­ti­cu­liè­re­ment inté­res­sant qui ouvre grand le ques­tion­ne­ment quant à la suite de l’histoire par des révé­la­tions qui interpellent.

serge per­raud

Rodolphe & Leo (scé­na­rio, décou­page et dia­logues), Ber­trand Mar­chal (des­sin et mise en page), Sébas­tien Bouët (cou­leur), Scot­land — Épi­sode 2, série : Les mis­sions fan­tas­tiques de Kathy Aus­tin, Dar­gaud, février 2023, 48 p. – 12,50 €.