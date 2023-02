Rivage à l’abandon, Médée-Matériau, Paysage avec Argonautes (Heiner Müller / Matthias Langhoff)

Tableaux déses­pé­rés pour un monde en déshérence

Quand débute le spec­tacle, on fait quelques pas hors du bâti­ment avant d’entrer dans un espace déli­mité par des tableaux grand for­mat. Le public, pour une fois livré à lui-même, cir­cule entre les pan­neaux, tan­dis qu’on assiste à des pro­cla­ma­tions impro­bables – il s’agit d’une pièce radio­pho­nique de Hei­ner Goeb­bels.

Puis il est per­mis aux spec­ta­teurs de rejoindre des gra­dins, en tra­ver­sant la scène, comme par effrac­tion. Le texte est violent, rap­pe­lant tous les crimes dont Médée s’est ren­due cou­pable ; for­faits qu’elle a l’outrecuidance de reven­di­quer, sinon de jus­ti­fier. Dans ces brèves com­po­si­tions scé­niques, elle incarne l’envers de l’histoire, les déchi­re­ments dont l’humanité ne peut pas ne pas être en proie.

Les répliques sont sou­vent opaques, ouvrant des pers­pec­tives sans les des­si­ner avec pré­ci­sion. Déli­bé­ré­ment consti­tué comme un fais­ceau de ful­gu­rances, le pro­pos cherche des réso­nances de notre contem­po­ra­néité dans ce nœud de ten­sions que consti­tue le per­son­nage de Médée.

A tra­vers sa folie, elle inter­roge la dra­ma­tur­gie, cher­chant à com­prendre la scène dont elle est par­tie et qui en fait un objet de curio­sité, tou­jours tra­quée par les regards de ses contemp­teurs, les nôtres.

Des textes puis­sants, consti­tués de notes déses­pé­rées pour un monde en déshé­rence, qui cherchent dans la mytho­lo­gie des réso­nances pour nos trau­ma­tismes. Une mise en scène sobre, des comé­diens éri­gés par leurs dires ; un spec­tacle édi­fiant, bien (ou parce) qu’il reste en par­tie hermétique.

chris­tophe giolito

Rivage à l’abandon, Médée-Matériau, Pay­sage avec Argonautes

de Hei­ner Mül­ler, mis en scène par Mat­thias Langhoff

© Pas­cal Gély

avec Clau­dio Codemo, Mar­cial Di Fonzo Bo, Laura Lemaitre, Fré­dé­rique Loliée.

Tra­duc­tion Jean Jourd­heuil et Heinz Schwar­zin­ger ; col­la­bo­ra­tion artis­tique Véro­nique Appel ; scé­no­graphe et créa­tion cos­tumes Cathe­rine Rankl ; pein­ture Cathe­rine Rankl, Eric Gazille ; créa­tion perruques-maquillage Cécile Kret­sch­mar ; créa­tion vidéo, régie son-vidéo Anton Lan­ghoff ; créa­tion lumière et régie Lumière Laurent Bénard ou Oli­vier Alle­magne ; régie générale-plateau Laura Lemaitre ; régie pla­teau Clau­dio Codemo ; régie son Bap­tiste Galais.

Du 9 au 13 jan­vier 2023 à La Comé­die de Caen 32 rue des Cordes 14000 Caen

https://www.comediedecaen.com/programmation/rivage-a-labandon-materiau-medee-paysage-avec-argonautes/

du 26 jan­vier au 2 février 2023 au théâtre de La Com­mune d’Aubervilliers 2 rue Édouard Pois­son

93300 Auber­vil­liers

https://www.lacommune-aubervilliers.fr/saison/22–23-rivage-a-labandon-materiau-medee-paysage-avec-argonautes/

pro­duc­tion Comé­die de Caen – CDN de Nor­man­die ; copro­duc­tion La Com­mune CDN d’Aubervilliers, Tea­tro Pie­monte Europa – Turin.

Texte publié aux Édi­tions de Minuit (1985).