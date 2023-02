Paul & Gaëtan Brizzi, L’Enfer de Dante

Magis­tral !

Dante Ali­ghieri a com­posé la Divine Comé­die, un poème en ita­lien de cent chants entre 1303 et 1321. L’Enfer est la pre­mière par­tie sui­vie du Pur­ga­toire et du Para­dis.

Si le récit est com­plexe, l’idée cen­trale est simple. Deux pro­ta­go­nistes tra­versent les Enfers et le Pur­ga­toire pour retrou­ver au Para­dis Béa­trice, la dame qui occupe toutes les pen­sées du poète.

Face à l’ampleur du texte, Paul et Gaë­tan Brizzi décident de ne trai­ter que l’Enfer, la par­tie la plus connue sans doute. Mais il fal­lait, en vul­ga­ri­sant, pré­ser­ver la noblesse de l’œuvre.

Pour cela, ils ont ana­lysé, dépous­siéré, trié, éli­miné, réin­venté, pour pro­po­ser une adap­ta­tion qui conserve l’essence, l’essentiel. Et c’est le for­mat d’un livre illus­tré qui est retenu.

Dante a perdu sa com­pagne, la douce Béa­trice, et il en reste incon­so­lable. Il n’a plus de goût à rien. Même la ville de Flo­rence qu’il aimait tant lui est deve­nue indif­fé­rente. Il décide de se reti­rer à la cam­pagne. Pen­dant son voyage, il se perd et, harassé, s’endort. Il entend qu’on l’appelle et voit alors sa muse qui lui demande de venir la rejoindre. Mais sur­gissent des ani­maux féroces qui le menacent. Dans sa fuite, il tombe et s’assomme.

Lorsqu’il reprend ses esprits, il se retrouve face à Vir­gile, le poète romain qui a vécu au Ier Siècle avant J.-C, un contem­po­rain d’Auguste le pre­mier empe­reur de Rome. Celui-ci est là pour le gui­der jusqu’à la dame de ses pen­sées. Com­mence alors un périple éton­nant. Après le pas­sage de l’Archeon sur la barque de Caron, ils abordent les enfers. Il leur faut des­cendre au plus pro­fond des entrailles de la terre, tra­ver­ser les neuf cercles dans la puan­teur, la fureur et les ténèbres. Au pre­mier niveau, ils ren­contrent ceux qui sont sans espoir car ils étaient sans foi. Le second est pour ceux qui étaient consu­més par la luxure et l’obsession charnelle…

Si le poème en lui-même est assez fan­tas­tique, le décou­page et la mise en images réa­li­sés par les jumeaux est tout sim­ple­ment sublime. Le gra­phisme réa­liste joue entre le noir et le blanc avec une décli­nai­son de gris pour faire res­sen­tir l’atmosphère qui règne dans de tels lieux. Ils réa­lisent un tra­vail remar­quable avec des planches pleine page qui rap­pelle les Car­ceri de Gio­vanni Bat­tista Pira­nesi, dit Le Pira­nèse par le gigan­tisme des décors.

C’est une suc­ces­sion de bâti­ments énormes, écra­sants, étant conçus pour punir ceux qui y sont confi­nés. Leur périple les confronte à d’innombrables monstres. Ils doivent faire face à divers dan­gers, se pro­té­ger des calamités.

Un album remar­quable pour une pre­mière approche de cette œuvre dif­fi­cile que les auteurs ont su, avec un incom­pa­rable talent, s’approprier pour en res­ti­tuer l’essentiel sans le déna­tu­rer.

Les Édi­tions Daniel Maghen annoncent que des frères Brizzi tra­vaillent sur Don Qui­chotte de Cer­van­tès, un album à paraître chez l’éditeur en novembre 2023.

serge per­raud

Paul & Gaë­tan Brizzi (scé­na­rio d’après la Divine Comé­die et des­sin), L’Enfer de Dante, Édi­tions Daniel Maghen, jan­vier 2023, 160 p. noir et blanc — 29,00 €.