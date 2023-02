Entretien croisé avec Eugène Durif et Jean-Louis Hourdin (théâtre)

Amitié (s)

Rap­pe­lons briè­ve­ment que Jean-Louis Hour­din, formé à l’École supé­rieure d’art dra­ma­tique de Stras­bourg, est met­teur en scène. En 2006, il rachète la Mai­son Jacques-Copeau à Per­nand Ver­ge­lesses et créé l’Association Mai­son Jacques Copeau qui accueille des for­ma­tions pro­fes­sion­nelles. En 2014, le minis­tère de la Culture et de la Com­mu­ni­ca­tion décerne à la Mai­son Jacques Copeau le label Mai­son des Illustres. A monté notam­ment : García Lorca, Chris­to­pher Mar­lowe, Arthur Schnitz­ler, W. Sha­kes­peare…

Eugène Durif, dra­ma­turge et écri­vain fran­çais, est né à Saint-Priest (Rhône) en 1950. Il a publié des articles et des textes sur la lit­té­ra­ture, le théâtre, la pein­ture, dans des jour­naux et des revues. Depuis 1987, il se consacre à l’écriture (poé­sie, roman, textes pour la radio et pièces de théâtre). Il fonde avec Cathe­rine Beau la Com­pa­gnie L’envers du décor. Comme comé­dien, il a notam­ment joué en com­pa­gnie de Robert Can­ta­rella (Grand et Petit de Botho Strauss), Jean-Michel Rabeux, Diane Scott, ou de Jean-Louis Hour­din, pour ne citer qu’eux.

Ren­contre

lelitteraire.com : À quand remonte votre ren­contre ? peut-on la qua­li­fier d’amitié ? du reste une ren­contre forte contient tou­jours un peu d’affectivité.

Eugène Durif : J’avais écrit un texte, Conver­sa­tion sur la Mon­tagne, ins­piré de Lenz et de dif­fé­rents auteurs, parti de la rela­tion d’un menui­sier qui ren­contre un poète — peu à peu, le poète se tait et le menui­sier rentre dans le lan­gage. Je l’ai fait lire aux Attoun (femme et homme de théâtre et de radio fran­çais).

Menui­sier et poète, méta­phore du poète et du chef de troupe ?

Jean-Louis Hour­din : Miche­line et Lucien Attoun m’ont dit : « Osez fon­cer dans la pro­vo­ca­tion de l’amour ».

E.D. : À Théâtre ouvert, le lieu des Attoun. Ce n’était pas vrai­ment une pièce de théâtre mais j’ai ren­con­tré Jean-Louis sur la pré­pa­ra­tion de ce projet.

J.-L.H. : Concer­nant ce pro­jet des années 1980, Tahar Ben Jel­loun (écri­vain, poète et peintre franco-marocain), Valé­rie Dré­ville (comé­dienne), Hélène Vincent (actrice et met­teuse en scène), Yves Pru­gnier (comé­dien et ensei­gnant), avaient été réunis pour col­la­bo­rer. J’étais le patron, l’organisateur de tout cela, mais ce qui n’est pas anec­do­tique, c’est la ren­contre avec Eugène et la reprise de ce pro­jet. Ren­contre dans la beauté du monde de l’amitié.

Quels ont été les élé­ments déter­mi­nants dans cette rencontre ?

J.-L.H. : J’ai monté 4 ou 5 spec­tacles d’Eugène. En une phrase : en mode mineur ou majeur, choses très sophis­ti­quées et simples à la fois, théâtre savant et popu­laire. C’est pour cela que les gens intel­li­gents réagissent bien. Qui est cet homme qui marche les mains pleines de terre, qui marche et vient de com­prendre ? C’est là le cœur secret… Si l’on creuse, le poète est là face au mal­heur incon­so­lable jus­te­ment pour conso­ler l’inconsolable, arri­ver à res­pi­rer et ne pas se tuer.

Un grand poète, dans le temps même de la lec­ture, apporte la trans­pa­rence de la vérité. Donc, frère avec Büch­ner, frère avec Durif. Tu vois, Genet décrit magni­fi­que­ment l’atelier de Gia­co­metti. Et c’est peut-être cela la créa­tion d’un grand artiste, qui nous laisse espé­rer une fra­ter­nité oubliée, que le temps du poème actua­lise, comme dans la sculp­ture de Gia­co­metti. Qu’est-ce qu’un être qui marche mal­ha­bile et tin­tin­na­bu­lant ? Quand tous les « mal­adroits » se tien­dront la main…

Style

Y a-t-il des visions du monde, ou sinon, des pro­blèmes esthé­tiques qui vous ont rap­pro­chés ?

E.D. : Je suis obsédé par les catas­trophes intimes : l’enfance par exemple, en essayant de faire le lien avec et tou­cher le public. Être en lien avec les autres. La com­mu­ni­ca­tion se loge tou­jours sur les bords.

« En somme, le bord, c’est la forme », nous dit René Thom.

E.D. : Sans doute. Moi quand j’écris autour de mon père, je tente de l’aimer.

Quelles sont vos influences prin­ci­pales à tous les deux et quels sont les res­sorts artis­tiques et/ou lit­té­raires spé­ci­fiques dont vous avez pu vous ser­vir pour le tra­vail du pla­teau et/ou de la scène ?

J.-L.H. : Pour un poète, c’est notre pré­ca­rité à nous tous qui est som­mée et nom­mée. Je parle comme un homme de théâtre qui cherche à faire par­ta­ger au sens large la/le poli­tique et la/le poé­tique. Nous fon­dons ainsi une assem­blée. Le théâtre est le seul grand art de la com­mu­nauté. Le théâtre, c’est l’art du chan­ge­ment. Comme quand la scène appelle au secours la salle (le public), sur ce qu’on est en train de dire, ceci pour com­pa­rer Büch­ner et Eugène.

E.D. : Quand on écrit, on est enfermé dans ses pré­oc­cu­pa­tions, et c’est en tra­vaillant à une concep­tion du théâtre, en ras­sem­blant les acteurs que l’on arrive notam­ment à pro­vo­quer des expériences.

J.-L.H. : Il y a des expé­riences de théâtre qui nous portent à conce­voir la troupe com­prise comme une com­mu­nauté. Ce n’est pas pour moi une pause de met­teur en scène, mais je suis chef de troupe. J’ai tra­vaillé 7 ans avec Jean-Pierre Vincent (comé­dien, met­teur en scène et direc­teur de théâtre) à Stras­bourg et Jean Jourd­heuil (écri­vain, tra­duc­teur, essayiste, met­teur en scène et ensei­gnant). J’ai tra­vaillé aussi avec Peter Brook (1925–2022). J’ai cher­ché à inven­ter une répu­blique d’acteurs, acteurs liés à la poé­sie, par la poé­sie. J’ai créé par exemple Karl Valen­tin (1882–1948), le caba­ret­tiste — par ailleurs, Ber­tolt Brecht s’en est beau­coup ins­piré et l’a presque plagié.

Aujourd’hui, croyez-vous pos­sible de faire naître une uto­pie de la scène ? Et si c’est le cas, quelle forme faire prendre à la forme écrite du théâtre ?

J.-L.H. : Pour moi, le théâtre doit en pas­ser par des modes mineurs, des modes majeurs, par la pochade ou la mytho­lo­gie, en tout cas à par­tir de textes. Nous, on tra­vaille sur des textes qui sont véri­ta­ble­ment poé­tiques. Je pense à la pièce Même pas mort d’Eugène. Et là j’étais essen­tiel­le­ment dans la poé­sie. Qu’est-ce qui fait spec­tacle quand on a un bon média­teur ? On met toute la grâce pos­sible, la fra­gi­lité des per­son­nages ou par­fois on s’arrête sur des per­son­nages d’Eugène ou de Büchner.

E.D. : Des petites vies sur des personnages.

J.-L.H. : J’ai monté Liberté à Brême de Fass­bin­der. C’est une grande pièce poé­tique car elle quitte la réa­lité (l’empoisonnement de toute une famille).

D.A. : Comme : Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère…

E.D. : Oui, le contem­po­rain, lié à l’archaïque. Cette poé­tique est un déca­lage, une déliai­son, qui per­met de voir mieux.

J.-L.H. : Une anec­dote : un jar­di­nier me dit de tailler un lau­rier en boule dans un pot. Quand enfin je suis enfin arrivé à la boule, elle est toute petite. La boule est là, mais où est le lau­rier ? C’est peut-être ça le théâtre…

His­toire

Pour reve­nir un peu en arrière : y a-t-il des influences majeures (Beckett, Brecht, Ionesco, Gro­towski, Vitez…) qui se sont mon­trées pré­gnantes depuis les années 70 ? (Pour moi, la culture théâ­trale de ma géné­ra­tion a com­mencé avec Le Sou­lier de satin dans la mise en scène de Vitez).

E.D. : Un sou­ve­nir : Phi­lippe Morier-Genoud a été l’un des pre­miers lec­teurs de mes textes.

J.-L.H. : J’ai monté 6 ou 7 fois Cap au pire. C’est com­plè­te­ment intel­lec­tuel et en même temps très pri­mi­tif. C’est comme un roman en quelque sorte l’histoire de ces trois petites per­sonnes : une vieille femme, un vieil homme et un enfant (consi­dé­rés par Beckett comme un unique objet d’attention), une tête.

E.D. : Jou­vet avait com­mandé Les bonnes à Genet.

J.-L.H. : Pour moi, Jou­vet est très impor­tant, par ses écrits publiés en 2013 (Les cours de Louis Jou­vet au Conser­va­toire et le per­son­nage de théâtre). Ainsi que Jacques Copeau, Benoît Jac­quot (réa­li­sa­teur).

E.D. : On n’échappe pas à Genet, Beckett, Brecht, Hor­vath, Trakl.

J.-L.H. : Les met­teurs en scène au TNS (Théâtre natio­nal de Stras­bourg) ont été bai­gnés dans l’ambiance de la décen­tra­li­sa­tion. Puis est venue l’invention des CDN, de faire du théâtre jusqu’au sein des vil­lages. « Décen­tra­li­sa­tion, c’est ma pas­sion », beau slo­gan de l’époque. Influence de Streh­ler (1921–1997) parce qu’il a écrit Un théâtre pour la vie (encore une réfé­rence livresque), et moi je rajoute « la vie pour le théâtre ». Ou Klaus Michael Grü­ber (1941–2008).

E.D. : Pina Bausch, Bob Wil­son, à leurs débuts, il y avait la moi­tié de la salle qui hur­lait contre eux et l’autre par­tie qui res­tait enthou­siaste. Ceci dans la Cour d’honneur d’Avignon.

J.-L.H. : On a ren­con­tré Dario Fo. Je me sou­viens d’un extrait de son dis­cours de Stock­holm bien connu : « qui, dans la tra­di­tion des bate­leurs médié­vaux, fus­tige le pou­voir et res­taure la dignité des humi­liés »; belle défi­ni­tion. J’ai décou­vert aussi une dame impor­tante, la vio­lon­cel­liste Jac­que­line du Pré (1945–1987), la femme de Daniel Baren­boim, au som­met de sa gloire, hélas atteinte d’une sclé­rose en plaques dont elle mourra en 1987. Il reste heu­reu­se­ment des enre­gis­tre­ments. Quand j’essaie de jouer comme acteur, j’ai l’impression que le corps et le vio­lon­celle repré­sentent la même chose pour elle que pour moi, comme ayant une rela­tion avec l’instrument de l’intérieur. J’ai ren­con­tré éga­le­ment William For­sythe (dan­seur et cho­ré­graphe amé­ri­cain).

Je veux par­ta­ger la folie, la beauté d’Eugène tout autant que celle de Büch­ner, avec la plus grande attention.

Pour conclure, avez-vous des pro­jets ensemble ou sépa­rés ?

E.D. : J’ai lu atten­ti­ve­ment Joyce pen­dant 3 ans pour pro­duire un tra­vail. Je lis beau­coup. J’écris autour de mon père ce texte : Un jour on ira à la mer, où j’évoque un vieil homme dans un EHPAD avec sa fille qui lui rend visite. En ce qui concerne mes écrits, j’ai une cécité totale à ce que je fais.

J.-L.H. : On a joué 120 fois avec Ber­nard Sobel (met­teur en scène de théâtre et réa­li­sa­teur de télé­vi­sion) une pièce de Büch­ner. J’ai monté aussi Bram van Velde (1895–1981, peintre néer­lan­dais) écrit par Charles Juliet (écri­vain et dia­riste). Tu vois, c’est de la folie de vou­loir par­ta­ger comme Jac­que­line du Pré, magni­fique dans sa géné­ro­sité ! J’ai com­mandé à Eugène une pièce Droite-gauche au sens politique.

Au cours de l’entretien, j’ai eu l’impression que l’on par­lait un peu de tout car for­cé­ment on parle un peu de tout avec des amis. Dans ce sens, Eugène nous aide à être ensemble, à racon­ter une nou­velle fra­ter­nité. J’aurais envie de par­ler des formes, de la poly­pho­nie, c’est-à-dire d’accrocher toutes les formes allant de la pochade, de la comé­die vers la tra­gé­die. En résumé, c’est « le désir de l’humain » (du reste c’est le titre d’un texte d’Eugène)…

didier ayres

Entre­tien réa­lisé par Didier Ayres pour lelitteraire.com le lundi 9 jan­vier 2023 autour d’un verre au café Les Asso­ciés à la Bas­tille, pris en note par Yas­mina Mahdi, dans une atmo­sphère chaude et vivante, ambiance que l’interview a essayé de res­ti­tuer. Bien sûr, ce n’est qu’un sur­vol des tra­vaux d’Eugène Durif et de Jean-Louis Hour­din mais l’essentiel reste la parole des deux artistes.