Jean-Félix Fayolle, Hecho en barrio

Le Mexique et ses ombres

Sans conces­sion mais riche des cou­leurs du pays, le pho­to­graphe Jean-Félix Fayolle prouve son atten­tion bien­veillante pour celles et ceux dont il a par­tagé l’existence pour la mettre à nu dans ce qui tient d’un repor­tage aussi poé­tique que réa­liste.

Depuis quinze ans il offre dif­fé­rentes tranches de vie du quo­ti­dien de toute une jeu­nesse mexi­caine. Et ici, à San Luis Potosí, capi­tale de l’État du même nom. Cette agglo­mé­ra­tion de 2 mil­lions d’habitants se situe dans le centre nord du pays à 400 km au nord de Mexico City.

L’objec­tif est de créer une immer­sion dans le quo­ti­dien du monde des quar­tiers popu­laires au Mexique où des jeunes sont reje­tés aux marges de la société à la fois par leur appa­rence phy­sique et leur milieu social. Le tout dans un contexte ravagé par l’hyperviolence endé­mique.

Fayolle a ren­con­tré diverses bandes, les a accom­pa­gnées jusque dans des péle­ri­nages. L’économiste de for­ma­tion est devenu repor­ter pho­to­graphe pour se méta­mor­phose en témoin d’un monde des oubliés et qui se dégrade de plus en plus — entre autres sous l’influence de la drogue.

jean-paul gavard-perret

Jean-Félix Fayolle, Hecho en bar­rio, Édi­tions Reve­la­toer, 2023, 176 p. — 40,00 €.