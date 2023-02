Jonathan Swift, Modeste proposition pour empêcher les enfants en Irlande d’être à la charge de leurs parents et de leur pays et pour les rendre utile au public, et autres textes

Le droit à l’autonomie de penser

Ce livre est un délice. Il est le par­fait anti-traité de la pen­sée ortho­doxe. S’y joint un canu­lar sur une lady naïve vic­time de l’auteur alors cha­pe­lain, d’un modèle de dis­ser­ta­tion morale en lieu et place de celles qui ne pos­sèdent pas une once d’originalité et n’alignent que cita­tions écu­lées et mal­adresses, le tout avant de se clore par des pen­sées en vrac.

Sous forme de futi­li­tés d’usage, l’auteur concur­rence bien des niai­se­ries qui tiennent de valeur d’usage et de vertu. Et il n’est pas jusqu’à la reli­gion d’être tenue — pour ce néan­moins croyant — comme “l’apogée de l’amour de soi”.

Rien n’échappe à le verve de Swift pour lequel l’art de plaire passe par le besoin de déplaire à ceux qui aliènent le peuple et l’asservissent par leur pro­ces­sus moraux et leurs censures.

Il s’agit pour lui de ne pas vivre qu’en sus­pens en une exis­tence d’araignée et de trans­for­mer son siècle “per­vers” et qui res­semble au nôtre en un siècle “cri­tique”: diverses igno­mi­nies y sont châ­tiées dans un prin­cipe de plai­sir du texte que Swift cultiva comme per­sonne.

La pas­sion de la satire trouve une apo­gée face aux beaux esprits dont la répu­ta­tion cache leur envie et la rai­son don­née pour telle, leur folie.

jean-paul gavard-perret

Jona­than Swift, Modeste pro­po­si­tion pour empê­cher les enfants en Irlande d’être à la charge de leurs parents et de leur pays et pour les rendre utile au public, et autres textes, Édi­tions Louise Bottu, collec­tion / Série : Inactuels/Intempestifs, Paris, 2023, 92 p -, 9,00 €.