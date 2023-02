Jean-Marc Martin du Theil, 40 ans de photographies

L’humain très humain

Le pho­to­graphe Jean-Marc Mar­tin du Theil a été, au théâtre, le col­la­bo­ra­teur de Mar­cel Maré­chal, de Roger Plan­chon et de Patrice Ché­reau. De 1972 à 1992, il rejoint l’agence de pho­to­gra­phies de spec­tacles de Marc Engué­rand, à Paris.

Ses livres et car­nets pho­to­gra­phiques pré­sentent des repor­tages en Asie, des “mémoires de la Shoah”, des visions de la Haute-Savoie (le chan­tier de la rue de Genève qui relie Anne­masse à la cité des banques) et des séries de por­traits (entre autres dont Mau­rice Chappaz).

Proche d’une pho­to­gra­phie huma­niste. il sai­sit per­sonnes, pay­sages, évè­ne­ments “avec la mémoire des tableaux et des pho­to­gra­phies des grands maîtres” écrit-il et se refuse, comme il le rap­pelle encore, à se sou­mettre aux modes du temps et reste libre en ses constats “sans pour ni contre, sans péda­go­gie ni embal­le­ment politique”.

jean-paul gavard-perret

Jean-Marc Mar­tin du Theil, 40 ans de pho­to­gra­phies, Edi­tion Blurb, Genève, 2022.