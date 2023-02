Franck Bouysse, Fabrice Colin & Loïc Godart, Glaise

Des conflits aussi à l’arrière

Plutôt que mettre le pro­jec­teur sur le front et les com­bats hor­ribles qui s’y déroulent, Franck Bouysse choi­sit de mon­trer les consé­quences de ce conflit à l’arrière, dans des endroits bien éloi­gnés de celui des batailles.

Il décrit ce que l’absence d’une per­sonne dans une ferme de l’époque entraîne pour ceux qui res­tent. Il raconte le quo­ti­dien, l’attente au fil des jours, les rares nou­velles, ces lettres où les sol­dats s’appesantissent sur ce qu’il faut faire à la ferme plu­tôt que sur leurs condi­tions d’existence.

Il arrive que deux cour­riers arrivent en même temps, l’un du sol­dat, l’autre de l’armée annon­çant la mort héroïque pour la Patrie. Ce sont aussi les frus­tra­tions de ces hommes inva­lides au com­bat, entou­rés de femmes. La ten­ta­tion est grande de for­cer le consen­te­ment, voire de s’en passer.

Août 1914. Les cam­pagnes fran­çaises se vident des hommes valides en âge de se battre. C’est le cas à la ferme de Chan­te­gril, dans le Can­tal, où un père confie l’exploitation à Joseph, son fils de quinze ans. Tous partent avec l’espoir de reve­nir bien vite car la guerre ne durera pas.

Il faut s’organiser entre femmes et ado­les­cent. Ils peuvent comp­ter sur Léo­nard, un vieil homme que Joseph consi­dère comme un grand-père de remplacement.

À la ferme voi­sine, celle de Valette, celui-ci voit arri­ver Hélène, sa belle-sœur et sa fille Anna, une ado­les­cente. Son frère sou­haite qu’il les héberge pen­dant qu’il est au front. Alors que Joseph répare une clô­ture, Anna le rejoint et ils font connais­sance. Il l’invite à aller pêcher le len­de­main, invi­ta­tion qu’elle accepte même s’il faut se lever tôt.

Si les absences sont lourdes à por­ter, la pré­sence de per­sonnes sup­plé­men­taires l’est aussi. Dans ces zones iso­lées, les pul­sions sont fortes. Si des conflits com­mencent à sourdre, deux êtres se rap­prochent au point que l’un d’eux sou­hai­te­rait presque que la guerre ne s’arrête pas tout de suite.

Et les ten­sions s’exacerbent…

La des­crip­tion, faite par les scé­na­ristes, du quo­ti­dien de ces com­mu­nau­tés iso­lées que l’arrivée de nou­veaux venus vient bous­cu­ler est très concrète. Il en est de même de la force de l’existence, la volonté de conti­nuer coûte que coûte, allant jusqu’à vou­loir rem­pla­cer un mort par une vie nou­velle. C’est éga­le­ment l’arrivée de nou­veaux venus qui bous­culent des habi­tudes, dérangent un ordre moral ban­cal. Se mêlent les croyances, qu’elles soient ances­trales ou moins “païennes”.

Franck Brouysse et Fabrice Colin mettent valeur ces sen­ti­ments, le cli­mat lourd qui s’installe, la peur du futur pour Joseph, et les cha­grins qui détruisent.

Les des­sins et la mise en cou­leurs sont l’œuvre de Loïc Godart. Il retient un gra­phisme réa­liste, syn­thé­tique, très effi­cace. Ses per­son­nages sont conçus avec soin pour col­ler au contexte, et faci­le­ment recon­nais­sables au long des 160 pages.

Il s’arrête sur une mise en images équi­li­brée, pri­vi­lé­giant les por­traits de ses pro­ta­go­nistes, pro­po­sant une belle expres­si­vité. Son choix de cou­leurs à domi­nante sépia, brunes, ren­force cette ambiance pesante et rap­pelle le sang répandu ailleurs.

Cette adap­ta­tion du livre, au titre épo­nyme, de Franck Bouysse, est une belle réus­site, res­ti­tuant l’ambiance du roman, don­nant une vie nou­velle, sous le pin­ceau de l’illustrateur, à des per­son­nages dif­fi­ciles à oublier.

serge per­raud

Franck Bouysse & Fabrice Colin (scé­na­rio d’après le roman de Franck Bouysse au titre épo­nyme), Loïc Godart (des­sin et cou­leur), Glaise, Mara­bulles, février 2023, 160 p. – 25,00 €.