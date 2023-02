Sophie Flament, Bernard Swysen & Christian Paty, Les Mantes religieuses — t.02 : “La Stratégie de l’araignée”

Une comé­die de haute volée

Avec ces per­son­nages de pre­mier plan que sont Louis XI, Charles de Bour­gogne, qui sera sur­nommé le Témé­raire, et son beau-frère Edouard IV roi d’Angleterre, la grande His­toire est très pré­sente. Mais ces indi­vi­dus sont trai­tés de façon railleuse, met­tant plus en avant leurs défauts, leurs pen­chants pour en faire des acteurs de comé­die.

Car c’est bien à une comé­die que les deux scé­na­ristes convient les lec­teurs en pro­po­sant un récit tru­cu­lent, drôle, fan­tai­siste, déjanté, voire lou­foque.

L’opposition poli­tique et guer­rière entre Louis XI et Charles le Témé­raire fait par­tie des grandes pages de l’histoire de France et les auteurs surfent sur ces com­bats que les deux hommes se sont livrés. Mais avec le parti pris de l’humour ! Ils intro­duisent pour aider Lou­lou, comme dit l’abbesse, des nonnes qui ne sont pas que contem­pla­tives, un duo aty­pique com­posé d’une jeune fille noble et d’un indi­vidu au passé trouble, plus un bou­let qu’un appui.

En ce mois de juillet 1475, un homme che­vau­chant une mule se dirige vers Calais. Dans le même temps, Blanche de l’Oye et Arnaud, tous deux revê­tus d’un habit de reli­gieuse, se rendent aussi à Calais. Et, du couvent de la Congré­ga­tion des sœurs contem­pla­tives de sainte Marie-Madeleine, un groupe de nonnes prennent aussi le che­min pour la même cité en emme­nant Oli­vier le Daim.

Tous ces voyages sont la consé­quence de la visite il y a quelques temps, à Wind­sor, d’un émis­saire de Charles, duc de Bour­gogne. Ce der­nier offre une for­tune à Edouard IV pour qu’il enva­hisse la France depuis Calais et tue Louis XI. Les deux com­plices se par­ta­ge­ront alors le royaume de France.

Mais les secrets sont faits pour être connus et Louis XI informé va ten­ter une manœuvre pour retour­ner le com­plot. Il peut comp­ter sur l’aide effi­cace de ces reli­gieuses menées par l’abbesse Pul­ché­rie de la Pas­sion, par Blanche embar­ras­sée d’un Arnaud gaf­feur et mal­adroit et par une grosse somme d’argent sous forme d’une lettre de change d’un ban­quier florentin.

Les scé­na­ristes mul­ti­plient les bons mots, les jeux de mots, les situa­tions cocasses avec une rare effi­ca­cité. Ils intro­duisent des concepts d’aujourd’hui trans­po­sés de manière si far­fe­lue. Comme cette dame qui reproche à son dra­gon, qui vient de dévo­rer une mule, de man­ger de la viande car ce n’est pas bon pour l’écologie. Le tempo imposé au récit rend celui-ci encore plus attractif.

Les des­sins de Chris­tian Paty, à l’aquarelle, sont expres­sifs et d’une belle toni­cité. À mi-chemin entre réa­lisme et cari­ca­ture, il com­pose une fresque de pro­ta­go­nistes aussi dévas­ta­teurs que hauts en cou­leur. Il soigne de belle manière la mise en page et pro­pose des décors réa­li­sés avec soin.

La mise en scène de cette oppo­si­tion his­to­rique entre le roi, sur­nommé Uni­ver­selle Aragne (Arai­gnée), et le duc sert de toile de fond à une fic­tion mali­cieuse où les scé­na­ristes et le des­si­na­teur font feu de tout bois pour offrir un grand moment d’humour.

serge per­raud

Sophie Fla­mant & Ber­nard Swy­sen (scé­na­rio), Chris­tian Paty (des­sin et cou­leurs), Les Mantes reli­gieuses — t.02 : La Stra­té­gie de l’araignée, Soleil, coll. Hors Col­lec­tion, jan­vier 2023, 48 p. – 14,95 €.