Jacques Lacan, Le Séminaire. Livre XIV. La logique du fantasme

Lacan et le fantasme

L’adage « je ne sais pas » donne donc une entrée déci­sive dans l’oeuvre de Lacan et marque sans arrêt son inter­ro­ga­tion sur le monde, à la manière sub­tile, aérienne, iro­nique, son­geuse et grave d’un psy­chiatre poète lucide sur le monde qu’il vit et qui l’entoure. D’où cette approche ici d’un concept clé : le fantasme.

Dans Méta­psy­cho­lo­gie, Sig­mund Freud l’a com­paré à un “sang-mêlé”, né d’un mariage entre l’inconscient et le conscient. Et depuis, ce concept a fait l’objet de débats per­ma­nents dans la com­mu­nauté psy­cha­na­ly­tique inter­na­tio­nale.

Avec Logique du fan­tasme, Lacan l’aborde comme de biais puisqu’il ne l’a retenu pour aucune de ses “leçons”. Mais comme le rap­pelle J-A Mil­ler, il s’agit du point de conver­gence des pro­pos de Lacan, c’est pour­quoi il a inti­tulé le tout der­nier cha­pitre « L’axiome du fantasme ».

Lacan com­mence ici en croi­sant le groupe mathé­ma­tique de Klein avec le cogito car­té­sien, modi­fié de manière à déli­vrer l’alternative : « Ou je ne suis pas, ou je ne pense pas ». Et Lacan trouve occa­sion à résu­mer en quatre temps le cours d’une ana­lyse.

Mais cette approche mathématico-psychanalytique ne s’arrête pas là : l’acte sexuel est “éclairé” à par­tir du Nombre d’or. Et il s’ensuit une des for­mules qui firent la gloire du psy­cha­na­lyste et psy­chiatre : “il n’y a pas d’acte sexuel” — ce qui pour lui se dif­fé­ren­cie du rap­port sexuel, car pour Lacan le corps demeure le “lieu de la parole”, le lieu pri­mor­dial de l’écriture.

Se retrouve ici ce qui est pris pour les méandres, pié­ti­ne­ments, revi­re­ments et ful­gu­rances d’une pen­sée obs­ti­née qui ne se détourne jamais des abîmes que l’inconscient engage et ce en pri­vi­lé­giant la réa­lité psy­chique au détri­ment de la réa­lité maté­rielle sans pour autant la gommer.

jean-paul gavard-perret

Jacques Lacan, Le Sémi­naire. Livre XIV. La logique du fan­tasme, édité par Jacques-Alain Mil­ler, Seuil/Le Champ freu­dien, 2023, 426 p. — 27,00 €.