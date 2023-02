Jean-Marc Thommen, Mémoires vives

Stra­té­gies de débordements

Jean-Marc Thom­men explique dans ce livre — entre autres — sa façon de se réap­pro­prier l’ébauche autant dans un pro­ces­sus infini que dans la manière immer­sive de pré­pa­rer une expo­si­tion (à la gale­rie des Jours de Lune).

Reste tou­jours une part d’énigme dans une telle approche, tant par ce qu’elle fait que par les gestes pour la mobi­li­ser ainsi que les phé­no­mènes qui inter­rogent le créateur.

Plus par­ti­cu­liè­re­ment et comme le sou­ligne Pau­line Lisowski, avec “débauche d’ébauches”, l’artiste invente toute une série de super­po­si­tions de découpes pour jouer entre déci­sion et indé­ci­sion, com­men­ce­ment et recommencement.

Et c’est ainsi qu’une telle œuvre suit son cours.

jean-paul gavard-perret

Jean-Marc Thom­men, Mémoires vives, Pré­face et entre­tien, Pau­line Lisowski, ENd édi­tions, Metz, 2023, 24 p.- 8,00 €.