Pierre Bergounioux,B-17 G

Précis de Polémologie

Nous n’attendions pas Ber­gou­nioux dans un tel registre et ce, même si depuis tou­jours et selon les pre­miers Anciens, déjà, la guerre était mère de toutes choses. Ber­gou­nioux était donc contraint de reve­nir sur le thème car c’est pour exter­mi­ner que se font les inno­va­tions.

Nos ancêtres pas­sèrent ainsi du silex au bronze puis au fer, de l’arc à l’arquebuse. Et les for­ge­rons suc­cé­dèrent aux tailleurs de pierre avant d’être rem­pla­cés par les ingé­nieurs de tech­no­lo­gies de plus en plus sophistiquées.

L’auteur se foca­lise sur un de ces “après” : le B 52 “uni­ver­sel­le­ment connu sous l’appellation de For­te­resse volante” et qui “fut l’instrument prin­ci­pal des bom­bar­de­ments stra­té­giques qui rui­nèrent l’Allemagne.” rap­pelle Ber­gou­nioux.

Et c’est parce que leur his­toire n’avait jamais été contée que l’auteur trouve là “les chances du récit, la liai­son tou­jours incer­taine entre l’événement et sa relation”.

Se découvre par ce “docu-fiction” poé­tique une his­toire d’un chan­ge­ment signifi­ca­tif où, une fois de plus, se mélangent le peuple innom­brable des morts et celui, futur, qui attend sta­tut de pro­chaine vic­time de telles inven­tions qui font l’histoire — ou la défont.

jean-paul gavard-perret

Pierre Ber­gou­nioux, B-17 G, Illus­tra­tions de Jan Voss, Edi­tions Fata Mor­gana, Font­froide le haut, 2023, 64 p. — 14,00 €.