Serge Brussolo, La stratégie de l’écureuil

Les mis­sions de l’Agence 13 ne sont pas de tout repos

Pour cette nou­velle aven­ture de Mickie Katz, Serge Brus­solo plante une large par­tie de son décor dans un uni­vers de roman­cière, d’éditeur, de rap­ports à l’écriture. C’est un micro­cosme qu’il connaît bien, le fré­quen­tant depuis le début des années 1980.

Pré­senté comme le qua­trième récit des tri­bu­la­tions de sa déco­ra­trice dans les arcanes de l’Agence 13, il retient un cadre déser­tique, une région qui, de pros­père, est pas­sée à invi­vable avec une femme entou­rée de mys­tères en la per­sonne de Savan­nah. Au bord d’un reste de lac pol­lué, au cœur d’une zone tor­ride, il pose une bâtisse qui devient un centre d’intérêt.

Michelle Anna­bella Katz — Mickie Katz — est la fille d’un ter­ro­riste en fuite et d’une romancière-illustratrice. Celle-ci, réfu­giée dans son uni­vers ima­gi­naire, ne s’est guère occu­pée d’elle. Elle a été éle­vée par son père qui l’a ini­tiée aux tech­niques de sur­vie en milieu hos­tile.

À la mort acci­den­telle de sa mère, avec qui elle vivait, elle a quitté la Suisse pour les États-Unis où elle trouve à s’employer comme déco­ra­trice. Après une expé­rience mal­heu­reuse qui lui a valu la pri­son sur une accu­sa­tion infon­dée de la part de son patronne, elle est recru­tée par l’Agence 13 qui a pour devise : Les para­dis inhabitables.

Alors que son petit bun­ga­low a été balayé par les eaux d’une pis­cine détruite lors d’une secousse sis­mique cou­rante en Cali­for­nie, elle est appe­lée par son supé­rieur hié­rar­chique. Elle doit remettre en état la demeure de Savan­nah War­lock, une des reines du roman poli­cier dans les années 1970, tom­bée dans l’oubli depuis.

Ben­ja­min Lovs­son, le fils de l’éditeur, lui expose ce qu’ils attendent d’elle. La demeure de Savan­nah fait l’objet d’une clause tes­ta­men­taire qui a été négli­gée. Il faut abso­lu­ment lui rendre son lustre d’antan car les ventes de ses romans reprennent de plus belle à cause d’un film à suc­cès tiré de l’un d’eux.

Accom­pa­gnée de Ben­ja­min, elle se rend sur les lieux et en apprend un peu plus sur la roman­cière et sur les mys­tères qui entourent sa vie, sa for­tune, et sa dis­pa­ri­tion. Mais, nombre de membres de la secte, Les fils de la hyène, ne voient pas d’un bon œil la mis­sion de Mickie et…

La roman­cière, qui s’est construit une renom­mée sul­fu­reuse avec ses textes et en res­tant presque invi­sible, sus­cite une sorte de reli­gion pour un grou­pus­cule de pau­més agres­sifs. Ceux-ci la véné­rant ne veulent pas que l’on touche à l’idole ni à ses biens.

Paral­lè­le­ment Mickie découvre des élé­ments de son passé, des liens igno­rés de sa mère pou­vant expli­ci­ter son attitude.

Et, très vite, Serge Brus­solo ins­tille un malaise, le doute, la para­noïa. Chaque infor­ma­tion, chaque situa­tion, chaque atti­tude est sujette à sus­pi­cion. Cha­cune est contre­car­rée par son contraire. Les hypo­thèses se suc­cèdent, de la meilleure à la pire ou inver­se­ment.

On retrouve cette façon d’explorer et de faire le tour com­plet d’une situa­tion, d’en extraire l’essentiel avec des résul­tats contra­dic­toires. L’auteur maî­trise l’art de semer le doute, de livrer des expli­ca­tions nor­males, plau­sibles et leurs pen­dants soit cri­mi­nels, soit angoissants.

Il intro­duit nombre de réflexions sur l’état de la civi­li­sa­tion de type occi­den­tal, sur l’état du monde et bro­carde joyeu­se­ment le petit monde des écri­vains pro­fes­sion­nels avec des remarques qui semblent jus­ti­fiées.

Ce nou­veau volet de l’Agence 13, riche en images fortes, sert une intrigue aux mul­tiples retour­ne­ments jusqu’à un dénoue­ment stu­pé­fiant. Du grand art littéraire !

serge per­raud

Serge Brus­solo, La stra­té­gie de l’écureuil, H&O Poche, jan­vier 2023, 320 p. — 8,90 €.