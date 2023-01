Paolo Bonfiglio, Surfacex

Suaires

Paolo Bon­fi­glio vit à Milan, où il est né en 1961. Il a étu­dié l’administration des affaires et tra­vaille pour une société de conseil inter­na­tio­nale. Mais la pho­to­gra­phie a tou­jours joué un rôle paral­lèle et essen­tiel dans son par­cours.

Son pro­jet Sur­fa­cex a été exposé dans dif­fé­rents lieux et publié dans un livre qui contient 33 images en cinq par­ties, sépa­rées par de courtes cita­tions de La Recherche de Mar­cel Proust : une sorte de ren­voi qui aide à enquê­ter sur la nature des images elles-mêmes.

Chez lui, elles deviennent des appa­ri­tions étranges du temps, “issues d’une longue recherche dans les rides de la face visible”. En sur­gissent les traces de pré­sences dis­pa­rues.

Existent là en fili­grane des his­toires pos­sibles ou impos­sibles à réin­ter­pré­ter à traves ces quelques repères en nuances texturées.

Le regard passe ici du clair au foncé, de la légè­reté à la puis­sance de la matière ; le tout à tra­vers le trem­ble­ment du passé et les choses absor­bées par la mémoire et l’oubli.

Un tel lan­gage plas­tique est aussi simple et docu­men­taire que poé­tique puisque s’ouvre là une béance à tra­vers tout ce qui reste et qu’il faut interpréter.

jean-paul gavard-perret

Paolo Bon­fi­glio, Sur­fa­cex, 2023, www.pbonfiglio.com