Edmond Baudoin, Quelques pas hors des cases

En com­pa­gnie d’un grand randonneur

Edmond Bau­doin, dans ce livre, parle peu de son acti­vité de scé­na­riste et des­si­na­teur de BD, une acti­vité pour­tant intense. Il a par­ti­cipé, tota­le­ment ou par­tiel­le­ment, à plus de cent albums et ouvrages.

Il raconte son amour pour la marche, pour la ran­don­née, que ce soit dans les contre­forts des Alpes du sud, au Qué­bec, dans les Car­pates… Il détaille sa pré­pa­ra­tion. Oubliant toute aide numé­rique, il étu­die les cartes, les annote, ima­gine à par­tir des courbes de niveaux, le relief, le type de végé­ta­tion. Il s’imprègne, de cette façon, des sen­tiers, de la nature qu’il va tra­ver­ser, dans laquelle il va se fondre.

Il invite à le suivre pour obser­ver, contem­pler, faire corps avec la nature, réflé­chir, sai­sir la fuga­cité d’un ins­tant, d’une vision, d’un éclat de soleil.

Il s’interroge de belle manière, essayant d’imaginer l’avant et se pose des ques­tions : « Que voyaient les hommes qui ont vécu des siècles, avant lui, des mil­lé­naires ? Qu’ont vu Lucie et ses com­pa­gnons quand ils se sont mis debout ? »

Il évoque des sou­ve­nirs de ran­don­nées, de balades, mais aussi des sou­ve­nirs d’enfance, d’amis, de ren­contres. Il pro­pose ses réflexions sur l’art, sur la nature, sur l’humanité, quelques anec­dotes de sa vie pro­fes­sion­nelle comme cette ren­contre extra­or­di­naire à Mont­pel­lier pen­dant une séance de dédi­caces.

Il com­mu­nique sur la marche de la Femme, cette liberté rela­ti­ve­ment nou­velle qu’elle a acquise, qu’elle a conquise alors que la phal­lo­cra­tie la confi­nait dans la mai­son. Et com­bien n’ont pas encore cette pos­si­bi­lité de chaus­ser des sou­liers, d’ouvrir la porte et de sortir.

Avec Quelques pas hors des cases, ces cases des planches de BD, Edmond Bau­doin célèbre cette acti­vité source de liberté et revient sur ses che­mins d’enfance, d’amour et de nature, tis­sant des liens avec la condi­tion humaine.

Emou­vant, enri­chis­sant, ce livre est d’une sen­si­bi­lité peu commune.

serge per­raud

Edmond Bau­doin, Quelques pas hors des cases, Sala­mandre, coll. “Mar­cher avec”, jan­vier 2023, 128 p. — 19,00 €.