Bruno Bessadi, L’Ogre Lion — t.02 : “Les Trois Lions”

Un bel uni­vers anthropomorphique

La pos­ses­sion d’un indi­vidu par l’esprit d’un autre à la capa­cité de nui­sance aussi impor­tante que celle du por­teur donne lieu à de bien beaux récits. La confron­ta­tion de deux enti­tés dans un même corps per­met de belles com­bi­nai­sons d’actions et d’intrigues.

À l’inverse du célé­bris­sime L’Étrange Cas du doc­teur Jekyll et de M. Hyde, de Ste­ven­son, Bruno Bes­sadi place deux démons aussi féroces l’un que l’autre, qu’il soit du clan des Car­ni­vores ou des Her­bi­vores.

L’idée d’opposer ces deux caté­go­ries ani­males est fort inté­res­sante et débouche sur nombre de thèmes socié­taux tels que la lutte des classes, la malé­dic­tion, l’esclavage et, d’une cer­taine manière, la rédemption.

Kgosi, l’Ogre Lion, reprend conscience étendu sur une cou­chette dans la hutte de Logrine. Celui-ci l’a plongé dans une transe pro­fonde et les sou­ve­nirs reviennent. Il se revoit, roi dic­ta­to­rial, impo­ser ses condi­tions, tor­tu­rer, dic­ter des ordres aux Lions Esseu­lés, aux Her­bi­vores…

La dis­pa­ri­tion de la prin­cesse Bira-Nyali, sa sœur, lui pose pro­blème car elle devait épou­ser une des Lions Esseu­lés, ceux qui tolèrent que la famille de Kgosi règne. Aussi, quand il apprend où sa sœur se trouve, il s’y rend sans retard avec sa garde.

Quand ils arrivent, une céré­mo­nie est en cours pour la réin­car­na­tion de Bakham, l’esprit de la force chez les Her­bi­vores. Mais la prin­cesse est là de son plein gré. Ivre de colère, Kgosi tranche la tête du sor­cier qui offi­ciait. Et Bakham s’incarne dans le roi.

Au palais, il est rejeté ayant fait corps avec un Her­bi­vore. Sa famille est empoi­son­née et il est banni par son frère avec la com­pli­cité de Ngo­menzi, la Grande prê­tresse de Croc, une reli­gion odieuse.

Kgosi doit retrou­ver le sor­cier capable de retour­ner la malé­dic­tion. Avec Wild, l’agneau, Othila, la souris-guerrière, il se lance dans cette quête dans un uni­vers où tout est dangereux…

Pour ce récit, le scé­na­riste conçoit un uni­vers médié­val où le fan­tas­tique côtoie l’action et l’aventure pal­pi­tante. Il n’hésite pas à don­ner un aspect sombre, san­glant, féroce tout en inté­grant des phases drôles, huma­nistes et émou­vantes.

Un superbe cahier de six planches pro­pose des crayon­nés sur des per­son­nages secon­daires mais essen­tiels à l’histoire.

Bruno Bes­sadi met en images avec talent son uni­vers anthro­po­mor­phique, don­nant à ses pro­ta­go­nistes toutes les atti­tudes, les mimiques, l’expression requises pour trans­mettre émo­tions et mani­gances. Il place ses acteurs dans des décors tra­vaillés, soi­gnés, agen­cés avec soin.

Joo a été chargé de la colo­ri­sa­tion, mis­sion bien réus­sie en don­nant à tous ces ani­maux des teintes proches de celles qui existent dans la nature.

Ce second tome ren­force l’intérêt pour cette tri­lo­gie ori­gi­nale et éton­nante par divers aspects.

serge per­raud

Bruno Bes­sadi (scé­na­rio et des­sins) & Joo (cou­leurs), L’Ogre Lion — t.02 : Les Trois Lions, Bam­boo, label “Dra­koo”, jan­vier 2023, 56 p. — 14,90 €.