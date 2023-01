Christine Montalbetti, Le Relais des Amis

Tour du monde

Le Relais des Amis est un Café dans une petite sta­tion bal­néaire sur la côte nor­mande.

Mais c’est sur­tout un pro­cédé lit­té­raire ludique qui per­met de suivre divers personnages.

Le lien en est Simon qui a loué une mai­son pour écrire mais il est en panne d’inspiration. Il part se pro­me­ner jusqu’au Relais des Amis, d’où bien­tôt res­sort un maçon qui aper­çoit une femme et ainsi de suite.

Et peu à peu, on s’éloigne du Café pour aller en train jusqu’à Paris.

Des suites de relais poussent d’un per­son­nage à l’autre, d’une exis­tence à l’autre. On rejoint Boul­der au Colo­rado, Kyoto et Takayama sous la lune. D’où un tour du monde et des vies.

Depuis le Café, des voyages per­mettent de s’en écar­ter pour rejoindre le récit des vies qui se réin­ventent par le rôle que tient l’auteure mais aussi ses lec­trices et ses lecteurs.

feuille­ter le livre

jean-paul gavard-perret

Chris­tine Mon­tal­betti, Le relais des amis, P.O.L. édi­tions, 2023, 144 p.