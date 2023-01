Ionut Caragea, L’osmose des blessures

Capi­tal de la douleur

Ce nou­vel ensemble est plus dou­lou­reux que les oeuvres pré­cé­dentes du poète rou­main. Le sang s’y fait noir.

Est-ce que par les mots font des griffes sur chaque page ? N’est-ce pas plu­tôt la prise en compte de tout ce qui dans la vie ter­restre d’un homme est friable ?

Fixé au réel et ses vicis­si­tudes, le poète s’arrime à ce qui tient comme à ce qui dis­pa­raît, à mesure que la vie avance en ce qu’elle fait, impose à mesure que le temps passe.

C’est comme si une gra­vité de l’ici-même, de l’ici-bas s’imposait à celui qui est un des grands poètes rou­mains (et pas seulement).

Pour autant, Cara­gea n’est pas porté vers la pente ou la vicis­si­tude du vide. Il n’existe là ni Eden ni apo­ca­lypse ou sou­cis d’adieu et de nuages noires.

Il y a juste d’importants mur­mures qui se sai­sissent dans ces nou­veaux moments de conscience et d’existence et tou­jours de vérité.

jean-paul gavard-perret

Ionut Cara­gea, L’osmose des bles­sures, Edi­tions Stel­la­ma­ris, Brest, 2023, 94 p. — 17,00 €.