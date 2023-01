Le Joueur (Dostoïevski / Philippe Cotten)

Le jeu enjoué du joueur

Robe de chambre, lunettes de soleil, l’orateur regarde le public éber­lué. On assiste d’abord à une longue scène de pré­sen­ta­tion, qui brosse un rapide por­trait des per­son­nages : Pau­lina Alexan­drovna, le Géné­ral, le Fran­çais, et le nar­ra­teur, qui se carac­té­rise par son ingé­nio­sité et son amour incon­di­tionné pour Pau­lina Alexan­drovna. C’est elle qui lui demande d’aller au casino pour la sor­tir de son embar­ras finan­cier.

À par­tir de là, tout ira très vite. Le per­son­nage se prend au jeu ; il aime le tour­billon de la société pres­ti­gieuse à défaut d’être riche, se nour­rit des frasques de ces per­son­nages hauts en cou­leur, aspire à éle­ver son niveau social, se jette dans les affres et les risques de son amour, se montre tou­jours du plus grand enthousiasme.

Tout cela est bien fait, bien senti, de l’illustration musi­cale au jeu dyna­mique et sur­pre­nant d’Aurélien Pfif­fa­retti, mais prend tant de liberté avec Dos­toïevski qu’on assiste à un show dont le texte risque de ne plus consis­ter qu’en un pré­texte à la démons­tra­tion des qua­li­tés per­son­nelles du comé­dien, capable de mul­ti­plier les accé­lé­ra­tions ver­bales et tan­tôt d’interpréter simul­ta­né­ment plu­sieurs per­son­nages d’un même dia­logue.

Il s’agit certes d’une belle pres­ta­tion, agré­men­tée de chan­sons à texte, dont la teneur elle aussi est bien choi­sie. Fina­le­ment, on en retient une prouesse qui tourne à la bouf­fon­ne­rie, qui consti­tue un bon divertissement.

Un show baroque, façon badi­ne­rie, sédui­sant mais (ou parce que) foutraque.

chris­tophe giolito

Le Joueur

Seul en scène adapté de Dostoïevski

Mise en scène Phi­lippe Cotten

Avec Auré­lien Piffaretti

Du 14 au 16 décembre 2022 à 19h au Nou­veau Théâtre de l’Atalante

10 place Charles Dul­lin 75018 Paris Durée 1h30

https://www.theatre-latalante.com/saison-complete/