Carole Clotis, Froissures

Les déchi­rures du dire et la draille des jours

Il existe chez Carole Clo­tis une écri­ture sur­pre­nante qui mêle une aven­ture spi­ri­tuelle de haut vol à ce que la créa­trice sait rabattre sur le réel. Existe aussi un appel en ten­sion vers l’autre à tra­vers les déchi­rures de l’âme et les trous du coeur.

L’auteure ne cherche pas une conso­la­tion et reste à peine une sup­plique face à ce que le mâle trop sou­vent détruit.

Cet appel est aussi une remon­tée vers ce qui fut dans un monde déchiré où la nature demeure en paren­tèle par­fois plus ave­nante que les don­nées chères à l’espèce dite humaine. Celle-ci ne fait que recréer depuis tou­jours de la nuit.

Elle “des­cend sur les flancs” de celle qui vou­drait s’accrocher à la lumière à mesure que le sombre refleurit.

Ce qu’il y a d’étouffant dans une telle vision prend le lec­teur ou la lec­trice. Néan­moins, demeure un peu de la vie et un peu d’avant ou d’après la vie dans cette poé­sie pré­sence. Carole Clo­tis n’arrive pas à y exis­ter tota­le­ment.

Ce dont elle a souf­fert ne fut tou­te­fois pas total. Et si une moi­tié de son imago reste accro­chée à ce qu’elle sait et a subi, l’autre s’en arrache pour s’éloigner.

Certes, il n’y a pas encore la capa­cité pour l’auteure de sor­tir tota­le­ment de soi ou plu­tôt de son ombre, et de voler beau­coup plus haut jusqu’à se désen­chaî­ner de ce qui fut. Mais l’écriture tente des vol­tiges.

Car existe un désir auquel l’auteure s’arrime. Il la nour­rit en per­ma­nence, et lui rap­pelle que si elle a peut-être mal été, elle retrouve dans l’écriture de quoi “laver, trier, ran­ger les images intimes”.

Le tout dans ce livre pre­mier qui en appelle déjà d’autres pour savoir ce qui se pas­sera après (et pour inver­ser ce que dit l’auteure) “ce pre­mier jet de palimpseste”.

jean-paul gavard-perret

Carole Clo­tis, Frois­sures, ENd édi­tions, 2023, 52 p.- 10,00 €.