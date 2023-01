Tang Shuo, Exposition

Entre le réel et le songe

En venant au Royaume-Uni en 2020, il s'est tourné vers la pein­ture. Son tra­vail explore les sou­ve­nirs de son passé dans le sud rural de la Chine. Il y raconte son enfance et diverses légendes de la mytho­lo­gie chinoise. La gale­rie de Lau­sanne Fabienne Levy pro­pose au Palexpo des oeuvres de Tang Shuo. L'artiste vit et tra­vaille à Liver­pool. Son inté­rêt ini­tial était l'installation et l'art des maté­riaux qu'il avait étu­dié à la CAFA de Pékin. En venant au Royaume-Uni en 2020, il s'est tourné vers la pein­ture. Son tra­vail explore les sou­ve­nirs de son passé dans le sud rural de la Chine. Il y raconte son enfance et diverses légendes de la mytho­lo­gie chinoise.

Ses per­son­nages sont ins­pi­rés autant par le monde réel que la fan­tai­sie nar­ra­tive. Et c’est une manière de repen­ser son pays et son iden­tité. L’artiste inter­roge les rela­tions entre les per­sonnes et la société et révèle avec sobriété mais évi­dence un sen­ti­ment de soli­tude et d’aliénation.

Entre flux et dépres­sion, sur­git un lieu de ges­ta­tion et d’existence sourde, car si de tels por­traits rap­pellent les noyades silen­cieuses, en jaillit aussi une lumière là où la pas­si­vité appa­rente fait le jeu du songe et de la paix. Les deux com­mencent à cou­ler de l’inconscient dans les pensées.

jean-paul gavard-perret

Tang Shuo, Expo­si­tion, gale­rie Fabienne Levy, Palexpo de Genève du 26 au 29 jan­vier 2023