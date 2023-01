Lea Kunz, Naktakt (exposition)

Renver­sante nudité

Lea Kunz déve­loppe son tra­vail sur ses ren­contres avec ses proches ou par­fois des presque incon­nus, qu’elle invite à se lais­ser pho­to­gra­phier.

Dans des inté­rieurs semi-abandonnés ou dans les forêts de sapins qui entourent sa mai­son dans le Jura, elle sai­sit des cho­ré­gra­phies col­lec­tives ou indi­vi­duelles, impro­vi­sées et débridées.

La nudité n’est pas là pour créer séduc­tion, pré­lude sexuel, rixe ni rituel. La grâce y demeure acci­den­telle, la confu­sion et la mal­adresse libé­ra­toires. Demeure une forme d’affectueuse bru­ta­lité de la part de la créatrice.

Les images et les motifs qui en découlent échappent aux conven­tions avec humour, inven­ti­vité et jeu afin d’évacuer bien des pudeurs et des codi­fi­ca­tions per­cep­tives.

Et si l’oeuvre joue de l’érotisme, c’est pour sug­gé­rer une contre-offensive à l’imagerie com­mer­ciale de la nudité dont la méca­nique est celle de la pro­jec­tion de fan­tasmes stéréotypés.

jean-paul gavard-perret

Lea Kunz, Nak­takt, Palexpo, Genève, du 26 au 29 jan­vier 2023.