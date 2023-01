Christophe Roque & Jules Vipaldo, Jeu, Sets et malt

Garçon, l’addiction !

S’inté­res­sant à ce qui se passe sur les ter­rasses des cafés, les deux auteurs le racontent en pho­tos et textes courts mais effi­caces.

Et celui qui a reçu le prix Nobel (plus pré­ci­sé­ment le prix Chan­tal Nobel) pro­pose de touiller dans sa prose poé­tique en quit­tant le Bas Berry pour des lieux où les bars sont multiples.

Se retrouvent sur les tables par exemple “un maque aussi expres­sif / Qu’un car­min sous tif” qui ici a quitté un pif, un sucre non consommé, des mises en tropes venues de chez Sené­quier, du sucre en sachet pour un petit noir à Ber­game dont le par­fum déplace : il “Est arôme / Est à Rome”.

Les deux créa­teurs, dans leur textes et prises, rameutent des moments où la dévo­tion au Christ est rem­pla­cée par des rituels païens en des célé­bra­tions impres­sion­nantes.,

Ici un bon thé fait sans hési­ter son lit dans une tasse athée.

jean-paul gavard-perret

Chris­tophe Roque & Jules Vipaldo, Jeu, Sets et malt, coédi­tion Le Para­sol Pleu­reur et Librai­rie Ali­néa, Mar­tigues, 2023, 56 p. — 10,00€.