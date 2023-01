David Besschops, Faut-il que tout meure pour que rien ne s’achève ?

Tech­nique de sur­face et de profondeur

David Bes­schops est habité de la luci­dité suprême : “Fina­le­ment le déses­poir ne mène pas si loin que ça. J’en ai fait le tour sans par­ve­nir à bou­cler la boucle de mon hébé­tude.” écrit-il. Dans cette confla­gra­tion, “La pétri­fi­ca­tion n’en fait pas des tonnes.”.

Mais le poète pour­suit sa route, enfin presque, puisqu’il s’agit avant tout de s’employer à culti­ver l’immobilité plus patente que celle d’ “une cap­ture d’écran.”

Et ce, pour une rai­son majeure : “Le silence s’alimente à tout ce qui ne bouge pas.” Ce qui n’empêche pas de par­ler — au contraire, ne serait-ce qu’au nom des tous nos morts. Et le poète reste là pour faire par­ler leur silence. Non sans humour mais au second degré et de manière des plus sub­tiles.

Manière de rap­pe­ler que nous ne sommes jamais si proche de quelqu’un ou de quelque chose que de notre chaise. Par­fois — ou presque -, nous nous conten­te­rions de moins, si la sou­plesse de nos arti­cu­la­tions pou­vait le permettre.

Cela, his­toire de mettre de la musique en toute chose. De chambre, de nuit ou qu’importe. L’indicible y fait son che­min même si, désor­mais, elle n’entraîne pas à la sara­bande — sinon la finale : celle de la ronde macabre der­nière dont Berg­man fit un film majeur, et Bes­schops un hui­tième sceau.

jean-paul gavard-perret

David Bes­schops, Faut-il que tout meure pour que rien ne s’achève ?, Edi­tions L’âne qui butine, Mous­cron, 2023, non paginé.