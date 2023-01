Zhai Yongming, La chanson de la beauté du temps

Pour la lutte des femmes

Origi­naire du Henan, Zhai Yong­ming est née en 1955 à Chengdu au Sichuan. Diplô­mée de l’université tech­no­lo­gique d’électronique du Chengdu, elle com­mence à publier de la poé­sie en 1981.

En 1985 paraît la suite de poèmes Femmes, texte au style décalé qui connaît un grand reten­tis­se­ment, qua­li­fié d’oeuvre pion­nière et repré­sen­ta­tive de la lit­té­ra­ture fémi­nine en Chine.

En 1990, elle se rend aux USA, en 1992 elle est de retour en Chine où elle se consacre de nou­veau à l’écriture poé­tique, fai­sant évo­luer son style. Elle réside actuel­le­ment à Pékin. Elle compte parmi les meilleures femmes poètes de la Chine contem­po­raine. Elle écrit aussi des scé­na­rios de films et pra­tique la pho­to­gra­phie

Ce recueil ras­semble 22 poèmes (dont cer­tains inédits), écrits des années 80 à aujourd’hui et sélec­tion­nés par la poé­tesse pour le lec­to­rat fran­çais. Son tra­vail poé­tique explore la com­plexité et l’incertitude de la vie ainsi que l’identité fémi­nine au-delà du regard mas­cu­lin. Cela ne l’empêche pas de main­te­nir le lien entre tra­di­tion et modernité.

Et si le genre poé­tique reste le plus rebelle à la tra­duc­tion, l’oeuvre s’y prête par le grâce d’une forme de lit­té­ra­lité des images et leur sim­pli­cité dans la volonté de faire “par­ler” ces poèmes de manière enga­gée mais sub­tile. Elle y implore les hommes de ne pas étouf­fer la parole de femmes pas for­cé­ment séduites par les “bel­lâtres entreprenants”.

jean-paul gavard-perret

Zhai Yong­ming, La chan­son de la beauté du temps, tra­duit du chi­nois par He Yuhong, adap­ta­tion fran­çaise de Jean-Pierre Cham­bard, pré­face de He Yuhong Édi­tion bilingue, Edi­tions des femmes — Antoi­nette Fouque, 2023 — 15,00 €.