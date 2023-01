Franck Linol, Rendez-vous avec le tueur

N’allez pas croire qu’à Limoges il ne se passe rien…

Si les dis­pa­ri­tions sont nom­breuses, quelque 45 000 fugues et 9 000 absences plus inquié­tantes (les chiffres datent d’avant 2010 année de paru­tion du pré­sent roman en grand for­mat), une quan­tité impor­tantes le sont volon­tai­re­ment pour chan­ger de vie.

À par­tir d’un départ dont on ignore s’il est voulu ou imposé, le roman­cier pro­pose une enquête suf­fi­sam­ment noire, avec le sus­pense induit pour la rendre attrac­tive, inté­res­sante à découvrir.

Chan­tal Fru­gier est enle­vée à la sor­tie du lycée où elle enseigne les lettres un ven­dredi soir.

L’inspecteur Franck Dumon­tel veut arro­ser le pre­mier anni­ver­saire de sa muta­tion à Limoges, sa ville natale, après une car­rière épui­sante dans le 6e arron­dis­se­ment de Paris.

Michel Fru­gier, bro­can­teur de son état, est inquiet. Il sent que Chan­tal, qu’il aime comme au pre­mier jour il y a vingt-cinq ans, se détache, leurs rela­tions se dété­riorent. Aussi le samedi matin, il ren­contre Dumon­tel, de per­ma­nence, pour signa­ler la dis­pa­ri­tion de son épouse. Or, l’inspecteur ne peut rien faire, la police ne pou­vant réagir immé­dia­te­ment face aux dis­pa­ri­tions de per­sonnes majeures.

Robert Cou­tu­rier, retraité, se lève tôt pour aller pêcher, sa prin­ci­pale occu­pa­tion quel que soit le temps. Quand il arrive près de la cas­cade du lac d’Uzurat, une pièce d’eau créée arti­fi­ciel­le­ment, il découvre un visage bla­fard, des yeux qui semblent implo­rer.

Franck, sur les lieux, trouve une res­sem­blance avec Chan­tal Fru­gier, les deux femmes étant rousses toutes les deux. Il pressent un lien et il va s’impliquer dans la recherche de l’enseignante, mal­gré le peu d’éléments, jusqu’au moment où il se fait pié­ger, accusé de meurtre…

On retrouve Franck Dumon­tel, le héros de La cin­quième vic­time (J’Ai lu n° 13 368), tou­jours aussi mal dans sa peau, tou­jours aussi sen­sible à son envi­ron­ne­ment. Ce flic sur le retour, la cin­quan­taine bien son­née, aux che­veux longs, est confronté quo­ti­dien­ne­ment, depuis vingt-cinq ans, à la misère, la vio­lence, l’exclusion, la détresse, le drame, le sang et les larmes.

Mais il sait aussi être sen­sible aux arômes, aux tex­tures, aux bou­quets de vins qu’il consomme régu­liè­re­ment, aux plats qu’il déguste quand l’occasion se présente.

Il a une vie sen­ti­men­tale per­tur­bée : tou­jours marié avec Marie, qu’il retrouve de temps à autre, il est parti vivre à Paris avec Elsa qui l’a lar­gué, occa­sion­nant sa demande de muta­tion. Limou­geaud de nais­sance, le roman­cier fait décou­vrir, sur les pas de son ins­pec­teur pré­féré, sa ville en décri­vant rues et lieux remar­quables.

Il intègre dans l’enquête nombre de réfé­rences tant musi­cales que lit­té­raires, tant ciné­ma­to­gra­phiques que culi­naires. Il place quelques réflexions per­ti­nentes comme celle rela­tive à la décou­verte tar­dive qu’un confort, même rou­ti­nier, peut avoir du bon.

Franck Linol est proche de son per­son­nage. Ne portent-ils pas le même pré­nom, les che­veux longs ?

L’auteur pro­pose un récit avec une intrigue soi­gnée où l’on retrouve avec inté­rêt son ins­pec­teur désa­busé mais pugnace.

serge per­raud

Franck Linol, Rendez-vous avec le tueur, J’Ai Lu n°13 663, coll. Poli­cier, jan­vier 2023, 256 p. — 8,50 €.