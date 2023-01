Gutaï et les avant-gardes japonaises (exposition)

Maurice Renoma l’éclectique

Après avoir accueilli la col­lec­tion d’art brut Bruno Decharme, l’Appart Renoma pré­sente le mou­ve­ment Gutaï et les avant-gardes du Japon d’après-guerre. Mau­rice Renoma prouve par là son gout et son enga­ge­ment pour la créa­tion spon­ta­née et la notion de matière comme moyen d’expression.

Sera pré­sen­tée une sélec­tion d’œuvres d’artistes appar­te­nant aux mou­ve­ments Gutaï, Infor­mel, de la Nou­velle École de Paris et des Indé­pen­dants, témoi­gnage d’un art sou­vent nova­teur voire révo­lu­tion­naire qui a été source d’influence pour les autres cou­rants avant-gardistes inter­na­tio­naux et a contri­bué à écrire l’histoire de l’art du XXe siècle.

Les artistes réunis expriment la force de cet art japo­nais où se mêlent tra­di­tions ances­trales et sou­hait de chan­ger les mœurs de la société nip­pone après le cata­clysme d’Hiroshima et ses suites.

Une atten­tion par­ti­cu­lière sera réser­vée à “Work 140624″ (2010) de Tsuyo­shi Mae­kawa pro­ve­nant de la col­lec­tion privée du New Art Museum de Karui­zawa (Japon) qui sou­ligne l’originalité et de la force Gutaï.

En dia­logue avec ces oeuvres, Mau­rice Renoma présente un tra­vail artis­tique axé sur trois volets : la pho­to­gra­phie, la mode et des ins­tal­la­tions d’inspiration Gutaï. Une par­tie de l’exposition sera ainsi dédiée à ses pho­to­gra­phies japo­naises, les « Soli­tudes », parmi les plus inti­mistes de sa carrière.

Il s’agit de cli­chés réa­li­sés au Japon en noir et blanc et qui montrent sa per­cep­tion de la crise économique et sociale dans ce pays.

Comme tou­jours, les oeuvres expo­sées et qui plus est celles de Renoma sont moins des reliques que des « opé­ra­teurs » capables de pous­ser à la réflexion. Dans leur théâtre de majesté, cou­lisse de quoi toi­ser le regar­deur.

Contrai­re­ment à ce qu’il pro­po­sait jadis, les tra­vaux de l’artiste n’appellent pas plus la caresse qu’ils ne titillent les fan­tasmes. Chaque œuvre pro­voque des inter­ro­ga­tions par les his­toires qu’elle rameute tout en signa­lant le constat du déclin de monde (et en fili­grane de l’art lorsqu’il cultive la mollesse).

jean-paul gavard-perret

Gutaï et les avant-gardes japo­naises, L’Appart Renoma, Paris, du 15 mars au 15 avril 2023.