Emmanuel Dubois de Prisque, La Chine et ses démons. Aux sources du sino-totalitarisme

Le dan­ger chinois

Il faut abso­lu­ment lire l’étude dense et éclai­rante d’Emmanuel Dubois de Prisque afin de bien sai­sir la nature du dan­ger que repré­sentent le com­mu­nisme chi­nois et la Répu­blique Popu­laire de Chine. Certes, la lec­ture de ce tra­vail minu­tieux n’est pas tou­jours aisée tant l’auteur décrypte en détails la culture chi­noise dont il maî­trise à la per­fec­tion les codes.

Pour­tant, au fil de ces pages, il livre une thèse tout à fait ori­gi­nale que nous pour­rions résu­mer en deux points.

Le pre­mier concerne la nature tota­li­taire de ce régime, sa puis­sance idéo­lo­gique qui renoue avec le mar­xisme des années Mao, sa volonté de contrôle des indi­vi­dus, sa maî­trise des tech­no­lo­gies de sur­veillance les plus modernes que les nazis et les sta­li­niens auraient rêvées de pos­sé­der pour leur entre­prise de mort.

On ne peut que savoir gré à Emma­nuel Dubois de Prisque de décrire en détails les ter­ribles per­sé­cu­tions dont souffrent les chré­tiens chi­nois en géné­ral, et les catho­liques en par­ti­cu­lier, de la part d’un régime athée, lancé dans une entre­prise dia­bo­lique de sini­sa­tion de l’Eglise qui va jusqu’à une réécri­ture de la Bible !

Le second, au cœur de sa thèse ali­men­tée par les théo­ries de René Girard, remet en cause la rup­ture que consti­tue­rait l’installation de la RPC en 1949.

Selon lui, c’est la culture chi­noise pro­pre­ment dite qui porte en elle-même les germes du tota­li­ta­risme, c’est son sys­tème poli­tique impé­rial qui pousse à une sou­mis­sion totale de l’individu, au culte de la per­son­na­lité, au règne de l’harmonie contre le désordre et aux per­sé­cu­tions des groupes reli­gieux dissidents.

Emma­nuel Dubois de Prisque ne cache rien de ce que nous per­drons en nous déchris­tia­ni­sant (la liberté, le for inté­rieur, la conscience) au pro­fit d’un monde dominé par le sino-totalitarisme et son « emprise étouf­fante du poli­tique et du col­lec­tif ». Effrayant.

Ce livre est un avertissement.

fre­de­ric le moal

Emma­nuel Dubois de Prisque, La Chine et ses démons. Aux sources du sino-totalitarisme, Odile Jacob, octobre 2022, 348 p.- 24,90 €.