Aurélie Wellenstein & Aurora Gate, Equinox — t.01 : “Cheval de lune”

Un magi­cal girl prometteur…

La lune, le satel­lite de notre vieille Terre, est res­pon­sable de nombre de phé­no­mènes agis­sant sur la nature, sur les humains. Pour­quoi, alors, ne pas ima­gi­ner un monde tota­le­ment régi par un tel satel­lite ?

C’est le pas que fran­chit allè­gre­ment Auré­lie Wel­len­stein en pro­po­sant, dans ce contexte, un récit où elle mêle magie et quête identitaire.

Equi­nox, cette pla­nète à la nature luxu­riante, pos­sède une énorme lune. Quand elle est pleine, elle réflé­chit une lumière intense et les humains se changent en ani­maux l’espace de quelques heures. La végé­ta­tion pousse avec cette illu­mi­na­tion. Le satel­lite fait l’objet d’un culte avec un temple, des prê­tresses…

On raconte qu’il existe des routes magiques, des Cou­loirs noirs, qui relient les dif­fé­rentes régions d’Equinox. Mais, per­sonne ne semble en avoir les plans.

Chaque soir de pleine lune, quatre ado­les­centes appren­ties prê­tresses, quatre amies se réunissent pour vivre ensemble leur trans­for­ma­tion en pou­liches. Mais ce soir, Céliane tarde à se joindre au groupe, pres­sen­tant un mal­heur. Lorsqu’elles la retrouvent, elle dit être pré­oc­cu­pée par une étrange trace rouge.

Elles ont le même totem, le che­val, et bien vite quatre magni­fiques pou­liches galopent vers la forêt argen­tée. Céliane a un appré­hen­sion qui lui fait obser­ver l’impact de cet objet sur la lune. Très rapi­de­ment, les humains retrouvent leur forme dans de ter­ribles souf­frances. Les quatre amies décident de leur por­ter secours et les emme­ner au temple où ils pour­ront être soi­gnés.

Alors qu’elles sont dans le bâti­ment, des chocs vio­lents ébranlent l’édifice. Ce sont des mor­ceaux de lune qui tombent, détrui­sant, semant la panique. Les cycles s’éteignent. La popu­la­tion, désem­pa­rée, cherche des res­pon­sables, veut faire des sacri­fices. Les quatre amies doivent décam­per et com­men­cer une fuite tragique…

L’auteure sou­haite, dans chaque album de la série pré­vue en cinq tomes, don­ner une ambiance dif­fé­rente. Ainsi, dans ce volume, elle pri­vi­lé­gie une ins­pi­ra­tion japo­naise et une mise à l’honneur de la nature.

Avec ses quatre héroïnes qui doivent faire face à des situa­tions ten­dues, à de nom­breux dan­gers, elle revi­site le thème légen­daire du loup-garou, ces humains qui, lors de la pleine lune se trans­forment en loup pour tra­quer d’autres humains. Mais, n’est-ce pas aussi une ode à la liberté pour ces quatre jeunes filles quand elles deviennent des équi­dés? Elles repoussent les contraintes que leur fémi­nité leur impose. Il y a trop d’interdits de par le monde pour les filles et les femmes.

Les héroïnes repré­sentent une belle diver­sité dans les modèles iden­ti­taires avec des carac­tères bien cam­pés, des cou­leurs de peau, des spi­ri­tua­li­tés diverses. Mais, les appren­ties prê­tresses mutent en che­vaux, pour­quoi la grande prê­tresse est-elle un serpent

Aurora Gate donne vie à une belle gale­rie de per­son­nages, cha­cun ayant une spé­ci­fi­cité qui l’identifie par­fai­te­ment. Les ani­maux sont exac­te­ment ren­dus, les décors d’intérieurs, les pay­sages, les recoins les plus sombres de cette pla­nète sont d’une belle réa­lité. Les cou­leurs à domi­nantes de bleus nuit et de blanc phos­pho­res­cent illu­minent les ambiances et sont l’œuvre de membres du Stu­dio Kôsen.

Trois fiches recto-verso pré­sentent les carac­té­ris­tiques de che­vaux de lune, solaires… leur mor­pho­lo­gie, allure, pouvoir…

Une série qui débute en fan­fare, entrant dans le vif du sujet dès les pre­mières planches pour un récit tonique servi par une belle gale­rie d’acteurs, mise en images de façon attractive.

serge per­raud

Auré­lie Wel­len­stein (scé­na­rio), Aurora Gate (des­sin & le Stu­dio Kôsen (cou­leurs), Equi­nox — t.01 : Che­val de lune, Bam­boo, label “Dra­koo”, jan­vier 2023, 64 p. — 11,90 €.