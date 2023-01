Shari Lapena, En secondes noces

Quand un passé dou­teux ressurgit…

Avec de jeunes enfants qui posent des pro­blèmes dif­fi­ciles à résoudre, un désir de mater­nité qui fait accep­ter des arran­ge­ments, en jouant avec l’adultère, une pra­tique assez répan­due, il y a matière à construire une his­toire en ten­sion.

La roman­cière anime une série d’interprètes fémi­nines qui sont impli­quées de façon forte dans la mater­nité, soit pour s’épanouir, soit pour en subir les désagréments.

En jan­vier 2009, dans la Colo­rado, Lind­sey, enceinte, veut quit­ter la région où il neige en abon­dance. Son mari, Patrick, réti­cent à l’idée d’un tel voyage se résigne à aller dénei­ger la voi­ture.

En août 2018, dans un quar­tier rési­den­tiel d’une petite ville de l’État de New York, Hanna observe une femme qui visite la mai­son d’en face. Elle se demande si elle a de jeunes enfants qui pour­ront jouer avec son fils. Comme le feront les jumelles de Ste­pha­nie Kil­gour qui habitent tout près. Cette der­nière est épui­sée par les nuits sans som­meil. Ses filles pleurent à cause de coliques.

Patrick Kil­gour rentre après un rendez-vous insa­tis­fai­sant. Il manque éga­le­ment de som­meil. Aussi, près de la machine à café, il a un choc en recon­nais­sant Erica Voss qui attend d’être reçue par Niall son asso­cié du cabi­net d’architecture.

Erica est une vieille connais­sance, la meilleure amie de Lind­sey, son épouse décé­dée acci­den­tel­le­ment. Elle est là pour le faire chan­ter, l’accusant de l’avoir tuée. Elle menace de tout révé­ler à sa nou­velle épouse s’il ne lui verse pas cent mille dollars.

Che­ryl Man­ning, ne pou­vant pas avoir d’enfant, a adopté en toute léga­lité celui qu’une jeune femme ne vou­lait pas gar­der pour pour­suivre ses études. Mais, Erica, au fur et à mesure de l’avancement de sa gros­sesse deve­nait exi­geante et fai­sait chan­ter le couple… qui payait. Mais c’est oublié car ce gar­çon de neuf ans leur donne entière satis­fac­tion.

Patrick, vou­lant cou­per court aux menaces, révèle à Ste­pha­nie une par­tie de son passé, ce qui pro­voque une réac­tion en chaîne. Et une maitresse-chanteuse peut-elle aban­don­ner ainsi une proie qu’elle sait à sa portée…

L’auteure retient, comme cadre de son récit, une petite ville assez banale où elle place ses pro­ta­go­nistes, des couples aux carac­tères assez répan­dus, qui mènent une exis­tence ordi­naire entre vie fami­liale et vie pro­fes­sion­nelle avec les aléas qui peuvent sur­ve­nir.

Elle intro­duit dans ce micro­cosme un per­son­nage véné­neux, une femme sans scru­pules (Eh oui, il en existe quelques-unes !) qui vient bou­le­ver­ser un équi­libre qui sem­blait stable. Avec elle, elle fait entrer le doute quant au passé de Patrick, par exemple. Les évé­ne­ments se sont-ils dérou­lés comme il le raconte ? Masque-t-il une réa­lité bien dif­fé­rente, plus sordide ?

Le sus­pense est main­tenu par le jeu d’interactions, de décla­ra­tions contra­dic­toires qui brouillent les dis­cours. Les atti­tudes et les com­por­te­ments évo­luent, révé­lant des natures fort com­plexes et très inat­ten­dues. Et la méca­nique s’emballe jusqu’à un dénoue­ment ter­rible autant que sur­pre­nant.

En secondes noces se révèle un thril­ler domes­tique à la lec­ture captivante.

serge per­raud

Shari Lapena, En secondes noces (The End of Her), tra­duit de l’anglais (Canada) par Romane Lafore, Les Presses de la cité, coll. “Thril­lers”, jan­vier 2023, 3é52 p. — 23,00 €.