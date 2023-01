Matthieu Sonnet, Fragments

Chro­nique d’un silence

Les pho­to­gra­phies de Mat­thieu Son­net opposent à juste titre les femmes dor­mantes et cou­rantes.

Au flux des secondes et leur large res­pi­ra­tion de lumière qui tra­verse et irra­die le pay­sage tout alen­tour, s’opposent les pre­mières, tapies dans les dépres­sions d’un lit.

Dans les deux cas pour­tant, il s’agit d’un lieu de ges­ta­tion et d’existence sourde car de telles femmes rap­pellent les noyades silen­cieuses que l’on raconte aux soirs d’hivers. En jaillit aussi une lumière là où la pas­si­vité appa­rente fait le jeu du songe et de la paix.

Il com­mence à cou­ler de l’inconscient dans les pensées.

jean-paul gavard-perret

Mat­thieu Son­net, Frag­ments, Edi­tions Nor­mal, 2023, 140 p. — 48,00€.