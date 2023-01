Ettore Molinario, Dialogues n°21

D’une femme à une autre

Le des­tin de Consuelo Fould, peintre et inven­teur fran­çais, com­mence en 1861 lorsque sa mère, Valé­rie Simo­nin, actrice et écri­vain, choi­sit pour sa pro­gé­ni­ture le nom du pro­ta­go­niste du roman de George Sand.

Comme Sand, sa mère s’est d’ailleurs accor­dée une iden­tité mas­cu­line — Gus­tave Hal­ler — pour la signa­ture de ses livres, dont L’enfer des femmes. Et sa deuxième fille — autre peintre de la famille — chan­gera de sexe pour signer ses toiles sous le nom de Georges Achille-Foulden hom­mage à deux mâles de sa lignée.

Néan­moins, Consuelo Fould gar­dera le nom qu’elle a reçu pour s’émanciper en femme de talent et d’invention face aux hommes. Elle dépo­sera plu­sieurs bre­vets d’invention de cor­sets, d’un clou de tapis­se­rie et d’une pou­pée arti­cu­lée tout en conti­nuant à affi­cher ses por­traits sur la cou­ver­ture des pre­miers maga­zines illus­trés. Le tout avec une iro­nie évi­dente mais aussi avec érotisme.

Presque un siècle plus tard, Diane Ben­son a eu l’idée d’impliquer la pho­to­graphe Cindy Sher­man pour pro­mou­voir les vête­ments les plus ori­gi­naux de sa bou­tique à Soho. Celle-ci, tou­jours fidèle à ses prin­cipes d’auto-représentation, revêt ces tenues et prend la pose pour mettre à mal la sou­mis­sion des femmes au stan­dard de beauté imposé par les hommes dans la mode.

Les deux jouent à la manière les acro­bates : la pre­mière réel­le­ment, l’autre par les tor­sions qu’elle inflige aux pon­cifs. Elles créent ainsi un pont dans les fan­tas­ma­go­ries et fan­tasmes en impo­sant les leurs aux yeux du monde.

jean-paul gavard-perret

