Catherine Andrieu, Les vies antérieures et intérieures de Catherine Andrieu

Contre toute attente

Evoquant de sa réa­lité et de ses fan­tas­ma­go­ries, les aveux, Cathe­rine Andrieu, oblige à péné­trer au coeur de sa créa­tion et à nous inter­ro­ger, à tra­vers ses mots de corps et par le corps de ses mots, sur ce qu’ils dévoilent.

Ils dépos­sèdent d’un royaume que nous croyons acquis pour nous por­ter vers les errances, les orages d’une exis­tence émet­trice autant d’une dou­leur que d’un rêve immense.

Se découvre un uni­vers fémi­nin par­ti­cu­lier, four­millant. Il donne accès au ques­tion­ne­ment sur l’intégrité et l’identité cor­po­relle. A par­tir de là, la créa­tion fait qu’une telle poé­tesse et amou­reuse blanche devient une fée. Elle cor­rige le mau­vais sort, le rend moins défi­ni­tif.

Créant de manière sen­so­rielle et médium­nique ce qu’elle nomme une “lit­té­ra­ture d’atmosphère” héri­tée entre autres de Duras, Beckett, Gide, Cathe­rine Andrieu pro­pose et expli­cite ici ses propres nour­ri­tures ter­restres et habi­tées. Se révèle et se relève toute une vie entre rêve­rie et tour­ment qui, dans son oeuvre poé­tique, acquiert une écri­ture des plus originales .

Dans son aven­ture de cha­mane sur­réa­liste, Cathe­rine Andrieu devient créa­trice de “légendes” où l’intensité de la volupté poé­tique a rai­son de la douleur.

jean-paul gavard-perret

Cathe­rine Andrieu, Les vies anté­rieures et inté­rieures de Cathe­rine Andrieu, Rafaël de Sur­tis Edi­teur, Cordes/Ciel, jan­vier 2023, 78 p. — 19,00 €.