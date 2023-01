Jean d’Aillon, Récits du temps de Charles V — La rançon du roi Jean

De bien sombres his­toires de famille…

Jean II, dit Jean le Bon, était pri­son­nier depuis le 19 sep­tembre 1356 après la défaite de Poi­tiers. Les pre­mières années de déten­tion sont légères car il jouit de tous ses pri­vi­lèges. Sa situa­tion se dété­riore for­te­ment quand Edouard III, son cou­sin roi d’Angleterre, sai­sit une lettre des­ti­née à son fils, le dau­phin Charles.

Il lui assure ne pas vou­loir tenir ses pro­messes, qu’il ne cédera pas un pouce du royaume de France à l’Anglais. Il s’est retrouvé en for­te­resse, puis à Calais où les condi­tions de déten­tion sont dures. Il doit ver­ser une ran­çon de trois mil­lions de flo­rins, une somme colos­sale équi­va­lente à deux années des res­sources du royaume.

Après la défaite, son fils s’est fait ber­ner par Etienne Mar­cel qui vise à affai­blir la monar­chie et Charles, son beau-frère, comte d’Evreux et roi de Navarre qui veut le trône. Gui de Bou­logne, un proche du roi Jean, négo­cie et finit par obte­nir d’Edouard un paie­ment éche­lonné avec un pre­mier ver­se­ment de six cents mille flo­rins qui devra être remis en or. Il a reçu au prin­temps une lettre de son ami Fran­cisco Petrarca — Pétrarque — qui est à la cour de Galeas Vis­conti. Ce der­nier, grand admi­ra­teur du roi Jean, est prêt à payer cet acompte à la condi­tion que son fils aîné puisse épou­ser la prin­cesse Isa­belle de France.

Or, trans­por­ter une telle for­tune de Milan à Calais est presque uto­pique. De négo­cia­tions en négo­cia­tions, c’est seule­ment cent mille flo­rins en or qui devront être payés, le reste en lettres de change.

Mais le dan­ger reste très pré­sent et c’est à Pie­tro da San­gallo, un ancien condot­tiere et capi­taine de la milice de Flo­rence, qu’est confié la charge de mener l’or à bon port. Il faut tra­ver­ser des ter­ri­toires hos­tiles, telle la Bour­gogne où sévissent des com­pa­gnies.

Et Charles, sur­nommé Charles le Mau­vais, le comte d’Evreux qui convoite avi­de­ment le trône de France est en embuscade…

On retrouve, dans ce second tome des Récits du temps de Charles V, le per­son­nage de Pie­tro da San­gallo. Les lec­teurs ont pu le ren­con­trer dans un titre paru au Masque dans la col­lec­tion Laby­rinthes en 2008. Il était, à l’époque, jeune ambas­sa­deur à Flo­rence et avait été chargé de convoyer une forte somme pour défendre ce qui devien­dra Aix en Pro­vence.

Les royaumes de France et d’Angleterre se déchirent de plus belle car les liens entre les familles royales sont très ser­rés. Ainsi, Edouard III est le fils d’Isabelle de France, la fille de Phi­lippe le Bel qui avait été mariée à Edouard II.

L’auteur met en scène nombre de per­son­nages authen­tiques dans le rôle qu’ils pou­vaient jouer à par­tir de 1360. C’est ainsi que tra­versent le récit Ber­trand du Gues­clin, alors lieu­te­nant de Nor­man­die, Arnaud de Cer­vole, dit l’Archiprêtre, capi­taine de la com­pa­gnie blanche, Pétrarque, poète et ambas­sa­deur, ainsi que la fine fleur de l’aristocratie et une kyrielle de ser­vants, comtes, ducs, valets, sol­dats…

Deux per­son­nages émergent. D’abord Charles le Mau­vais, beau-fils de Jean le Bon, qui veut évin­cer Charles le fils aîné du roi, le dau­phin dési­gné qui devien­dra Charles V. Il est prêt, pour cela à toutes les vilé­nies. Puis L’Archiprêtre, un chef de bande, l’équivalent d’un res­pon­sable d’une mafia, du patron de la milice Wag­ner, qui navigue avec une belle habi­lité entre les puissants,

Ce qui se passe à la cour d’Angleterre actuel­le­ment, avec des révé­la­tions “fra­cas­santes”, n’est que la suite des situa­tions qui per­durent de fait depuis des siècles. Et le roman­cier entraîne tout ce petit monde dans une suite éche­ve­lée de com­plots, traî­trises, guet-apens, com­bats, épi­dé­mies, tor­tures, pillages, assas­si­nats…

Jean d’Aillon manie, avec une rare adresse, des don­nées his­to­riques nom­breuses et une suite d’actions effré­nées qui trouvent leurs sources dans une fic­tion, certes, mais sur­tout dans la chro­no­lo­gie de faits véritables.

serge per­raud



Jean d’Aillon, Récits du temps de Charles V — La ran­çon du roi Jean, Robert Laf­font coll. “Thril­lers”, octobre 2022, 496 p. – 22,90 €.